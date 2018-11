Unipomezia: esonerato Baiocco. Panchina a Sandro Grossi

L’ASD Unipomezia comunica che le strade tra il club ed il tecnico della prima squadra Enrico Baiocco si sono ufficialmente divise. A Baiocco vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto fin qua, la serietà e la professionalità. Il presidente Valter Valle spiega con queste dichiarazioni la decisione:

“E‘ stata una scelta dolorosa e obbligata, ma non potendo rifondare completamente la rosa, l’unica soluzione possibile per provare a dare una svolta alla stagione era il cambio in panchina”.

Nel contempo la società comunica che il nuovo allenatore sarà Sandro Grossi, artefice della doppia promozione del Cassino dall’Eccellenza alla Serie C2 e del salto nel professionismo dell’Isola Liri. Il nuovo tecnico ha firmato ieri sera e non vede l’ora di tuffarsi nella nuova avventura dirigendo il primo allenamento.

foto Valerio Caprino