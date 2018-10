Ottavia, l’Under 19 corre veloce

E’ l’unico gruppo dell’Ottavia che non disputa un campionato regionale. Ma la voglia di tornare tra le migliori del Lazio in casa azzurra è davvero tanta e per questo in estate si è lavorato alla creazione di un gruppo di spessore, che potesse vincere il campionato e conquistare la promozione. Oltre a questo, la squadra affidata a Mirko Federici è nata per poter fornire a mister Porcelli giocatori adatti per poter giocare in Eccellenza. Un obiettivo duplice e che sta già regalando le prime soddisfazioni in via delle Canossiane.

Nelle prime tre giornate di campionato sono arrivati tre successi in altrettanti incontri, con 10 gol fatti ed uno solo subito. Una progressione che indica quindi la qualità e la volontà del club azzurro. Alla domanda ‘ti è stato chiesto di vincere il campionato?’ Federici risponde sorridendo “Così dicono”.

Poi prosegue “I ragazzi stanno facendo bene e durante tutta la settimana dimostrano grande disponibilità. E’ indubbiamente una squadra creata per poter vincere il campionato, perché l’ambizione della società è quella di ottenere di nuovo la categoria regionale che non abbiamo da diverso tempo. Oltre a questo però noi siamo un serbatoio per la squadra di Pino Porcelli ed alcuni di questi sono stati già convocati. Penso a Montanari, Cianfano e Desideri (i primi due centrocampisti ed il secondo difensore, con Montanari che ha anche trovato il gol in Coppa Italia). Tutto questo nasce in virtù delle idee in comune con il ds della prima squadra De Lieto. Tornando al campionato penso che le prossime tre partite saranno molto importanti, perché affronteremo Virtus Bracciano (in casa) e Cerveteri (in trasferta) che come noi sono partite molto bene”.

Le altre. Week end che ha regalato soddisfazioni a fasi alterne nelle altre categorie in campo. L’Under 17 ha pareggiato in casa contro il Civitavecchia, mentre l’Under 16 ha ottenuto una X contro il Ladispoli. Sconfitta di misura per l’Under 15 contro l’Ostiamare, mentre ottiene un importante successo l’Under 14 che ha battuto in casa per 1-0 l’Aurelio.