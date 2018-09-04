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Pubblicati i gironi di prima categoria
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- Updated: 4 settembre 2018letto 172 volte
Di seguito i gironi del Campionato di Prima Categoria
GIRONE A
ASDPOL BASSANO ROMANO
A.S.D. CANEPINESE
ASDPOL FULGUR TUSCANIA
A.S.D. G.B. BAGNAIA
A.S.D. GROTTE S.STEFANO C. 2012
ASD.GS LATERA
A.S.D. MAREMMANA 1934
A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004
A.C.D. ONANO SPORT CALCIO
G.S.D. PIANOSCARANO 1949
A.S.D. S.LORENZO N.
A.C.D. SPORTING BAGNOREGIO
A.S.D. TUSCIAFOGLIANESECALCIO
S.S.D. VALENTANO
F.C.D. VIRTUS MONTE ROMANO
A.S.D. 1928 VETRALLA
GIRONE B
G.C. AA.CC.N.C.REBIBBIA
A.S.D. ACADEMY LODIGIANI
A.S.D. ANGUILLARA CALCIO
A.P.D. CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI
U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO
A.S.D. FORTITUDO NEPI CALCIO
A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA
A.S.D. LA STORTA CALCIO
A.S.D. MANZIANA
A.S.D. MONTE MARIO
A.S.D. NOMENTUM
A.C.D. REAL CAMPAGNANO
POL.D. SAXA FLAMINIA LABARO
U.S.D. SORATTE
ASDPOL TIRRENO
U.S.D. TOR DI QUINTO
GIRONE C
A.S.D. ALBA SANT ELIA
A.S.D. AMATRICE
A.S.D. ATLETICO CANNETO
A.S.D. BF SPORT
U.S.D. CANTALUPO
A.S.D CAPRADOSSO
A.S.D. CASTEL GIUBILEO
A.S.D. CASTRUM MONTEROTONDO
A.S.D. FIDENE
A.S.D. FUTBOL MONTESACRO
A.S.D. GINESTRA
A.C.D. GROTTI
A.S.D. MIDEPORTE COLLE SALARIO
S.S. MONTASOLA
A.S.D. POGGIO MIRTETO CALCIO
U.S.D. POGGIO NATIVO 2014
GIRONE D
U.S.D. ALLUMIERE
S.S.D. ATLETICO ACILIA A.R.L.
POL.D. CENTRO GIANO
A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI
A.S.D. DM 84 CERVETERI
A.S.D. DRAGONA CALCIO
A.S.D. F.C. COLLE OPPIO
A.S.D. NUOVA AURELIANA
A.S.D. NUOVO BORGO SAN MARTINO
A.S.D. NUOVO MACCARESE 1934
A.P.D. O.I.R.
U.S.D. PALIDORO
ASDPOL PASSOSCURO
A.S.D. REAL TESTACCIO
A.S.D. VIRTUS BOCCEA
A.S.D. W3 ROMA TEAM
GIRONE E
A.S.D. ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.
A.S.D. ALBULA
A.S.D. ATLETICO LODIGIANI
ASDPOL BORGHESIANA
SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL
S.S.D. CERTOSA A.R.L.
A.S.D. CRYSTAL PIODA
A.S.D. DINAMO ROMA
A.S.D. PRO MARCELLINA
A.S.D. PROCALCIO TORBELLAMONACA
A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE
A.S.D. SPORTING GUIDONIA
A.S.D. TOR LUPARA
S.S. TORRE ANGELA S.R.L.
A.S.D. VILLA ADRIANA
A.S.D. ZENA MONTECELIO
GIRONE F
A.S.D. ATLETICO MONTEPORZIO
ASDPOL BELLEGRA 1962
G.S.D. CASILINA BCCR
A.S.D. CITTA DI VALMONTONE
A.S.D. DINAMO LABICO
A.S.D. MAGNITUDO FCCG
A.S.D. NOVAUTO FOOTBALL FRIENDS
S.S.D. REAL MONTELANICO
A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA
A.S.D. ROCCA PRIORA CALCIO
S.S.D. ROMA VIII A R.L.
A.S.D. SCALAMBRA SERRONE
S.S.D. SEMPREVISA
A.S.D. SPORTING SAN CESAREO
A.S.D. TOR PIGNATTARA
A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO
GIRONE G
A.S.D. CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA
U.S.D. CITTA DI POMEZIA
A.S.D. CLE.M.BO.FA.L
A.S.D. FORTITUDO ACADEMYVELITRUM
F.C. INDOMITA POMEZIA A.S.D.
A.S.D. LANUVIO CAMPOLEONE
A.S.D. MARINO
A.S.D. NUOVA CANARINI RDP
A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA
A.S.D. REAL MARCONI ANZIO
ASD.FC REAL VELLETRI
SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA
A.S.D. TOR DE CENCI
A.S.D. VIRTUS ARDEA
A.S.D. VIRTUS DIVINO AMORE
A.S.D. VIVACE FURLANI 1922
GIRONE H
POLASD AGORA FC
A.S.D. ATLETICO BAINSIZZA
A.S.D. ATLETICO CISTERNA
A.S.D. ATLETICO ITRI F.C.
A.S.D. CITTA DI SONNINO
P.G.S. DON BOSCO GAETA A.S.D.
A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO
A.S.D. GIULIANELLO CALCIO
A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE
A.S.D. NUOVO COS LATINA
A.S.D. PODGORA CALCIO 1950
A.S.D. POLISPORTIVA BASSIANO
POL.D. ROCCASECCA DEI VOLSCI
U.S. SA.MA.GOR.
A.S.D. SABOTINO
A.S.D. VIRTUS FAITI
GIRONE I
A.S.D. AC CASTRO DEI VOLSCI
A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO
A.S.D. ATLETICO POFI
A.S.D. CECCANO CALCIO 1920
A.S.D. F.C.COLLI LA LUCCA
A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO
A.S.D. P.C.SAN GIORGIO 2008
A.S.D. PANTANELLO ANAGNI
A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA
A.S.D. REAL SANT ANDREA
ASDPOL REAL SANVITTORESE
A.S.D. SAN GIOVANNI INCARICO
POL.D. SPORT VIRTUS GUARCINO
F.C.D. SPORTING PONTECORVO 1926
A.S.D. STERPARO
A.S.D. TORRICE CALCIO