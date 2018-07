CR Lazio si cambia: nuova denominazione per i campionati

Attraverso il Comunicato n° 1 (clicca qui per leggerlo), il CR Lazio ha reso nota la prima grande novità della prossima stagione. Campionati ed i Tornei avranno nomi differenti rispetto al passato, via Allievi e Giovanissimi, si utilizzerà il termine “Under” per fare riferimento alla Categoria. Per ognuna di queste categorie saranno ammessi non più di cinque atleti di un anno inferiore.

Di seguito uno specchietto riepilogativo sui nuovi nomi dei campionati Elite, Regionali e Provinciali.

Campionato Regionale Under 17 Eccellenza (Allievi Elite)

Campionato Regionale Under 17 (Allievi Regionali)

Torneo Regionale Under 16 Eccellenza (Allievi Fascia B Elite)

Torneo Regionale Under 16 (Allievi Fascia B Regionali)

Campionato Regionale Under 15 Eccellenza (Giovanissimi Elite)

Campionato Regionale Under 15 (Giovanissimi Regionali

Torneo Regionale Under 14 Eccellenza (Giovanissimi Fascia B Elite)

Torneo Regionale Under 14 (Giovanissimi Fascia B Regionali)

Campionato Provinciale Under 17 (Allievi Provinciali)

Torneo Provinciale Under 16 (Allievi Fascia B Provinciali)

Campionato Provinciale Under 15 (Giovanissimi Provinciali)

Torneo Provinciale Under 14 (Giovanissimi Fascia B Provinciali)