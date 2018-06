Il Sora festeggia l’Eccellenza. Battuto il Ronciglione United

Il Sora torna in Eccellenza. Allo stadio Caslini di Colleferro i volsci allenati da Antonio Tersigni hanno battuto 2-1 il Ronciglione United nella finale per il terzo e quarto posto dei playoff.

I bianconeri si portano in vantaggio al 45′ con Antonini. Il Sora raddoppia al minuto 76 con Cirelli. I viterbesi accorciano le distanze all’81 con Provinciali ma è troppo tardi. Sora che torna in Eccellenza e prosegue la sua rinascita, dopo l’estromissione per problemi finanziari dal campionato di serie D, avvenuta nel 2015. Ieri a Colleferro, la squadra è stata seguita da trecento tifosi che hanno festeggiato la promozione a fine gara e al ritorno in città. Il Ronciglione dovrà invece attendere l’estare per un eventuale ripescaggio.