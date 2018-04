Trastevere: si dimette Mister Gardini

Il Trastevere Calcio comunica che dalla data odierna Aldo Gardini non è più l’allenatore della prima

squadra. Profonde incomprensioni tra la Società stessa e il suo allenatore hanno portato al divorzio e

alle dimissioni di quest’ultimo, le quali sono state accettate dalla Società. Il Trastevere Calcio

ringrazia mister Aldo Gardini per l’opera svolta in questi anni e per i buoni risultati ottenuti. Nella

giornata di domani la squadra svolgerà regolarmente l’allenamento in doppia seduta con il

preparatore atletico Claudio Mosca sotto la direzione del DS sig. Andrea Calce.