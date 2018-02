Frosinone-Pescara 3-0. La squadra di Longo sola al comando

Il Frosinone vola. Al Benito Stirpe batte 3-0 il Pescara di Zeman e si riprende la vetta della classifica con 46 punti, tre in più di Empoli e Palermo.

Ad un primo tempo alla camomilla in cui le due squadre hanno pensato soprattutto a non scoprirsi, è seguita una ripresa più vivace in cui la squadra di Longo ha dominato la scena, senza correre eccessivi pericoli. I gol del Frosinone tutti nel secondo tempo. E’ stato Ciano a sbloccare la partita al 5′ con un gran sinistro dai 20 metri. Il raddoppio è arrivato al 19′ ad opera di Terranova che sul corner di Ciano ha anticipato i difensori abruzzesi e di testa ha trafitto Fiorillo. Timida e sterile la reazione del Pescara che in pieno recupero (47′) ha incassato la terza rete.

A firmarla è stato Chibsah con un grande destro dal limite che non ha lasciato scampo a Fiorillo.

fonte: gazzetta.it