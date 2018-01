Anzio: in attacco arriva Velocci

L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiberio Velocci, classe 1995, originario di Sermoneta. Svincolato nella prima parte della stagione in corso, Velocci ha già vestito la maglia dell’Anzio lo scorso anno, nel Girone H di Serie D, disputando complessivamente tre incontri con mister D’Agostino in panchina, per un totale di 146′ in campo.

Il giocatore è a disposizione del tecnico Marco Ghirotto ed è stato regolarmente convocato per la partita di campionato di domani, contro l’Aprilia.