Serie A: Buttaroni Ecc. Lazio – Ad Maiora Soccer C8 2-1

Nel post partita di Lazio–Ad Maiora Soccer il vicepresidente dei biancocelesti Gianluca Buttaroni ha avuto modo di parlare del momento della sua squadra giunta alla seconda vittoria consecutiva e con una classifica in ascesa considerando i due recuperi ancora da giocare.

“Stasera partita più difficile del previsto, forse siamo arrivati in campo pensando fosse più facile, invece ci siamo trovati contro una squadra tosta, matura, che gioca a calcio. Noi siamo una squadra che sta maturando, ancora non sappiamo dove possiamo arrivare”.

Buttaroni esprime soddisfazione per il gruppo creato quest’anno, con gli inneschi di lusso, da Gimelli a Severini, che sembrano già amalgamati al meglio con il blocco storico guidato da Pentassuglia.

“In campo stiamo vedendo giocatori che danno tutto per questa maglia, ci sono nuovi giocatori che si sono integrati benissimo con i vecchi, anche per merito di questi ultimi. Di questo siamo orgogliosi, non ci poniamo obiettivi ma rimaniamo umili”.

La Lazio C8 ha sempre la missione di cercare di espandere il ‘brand’ anche oltre la Lega: dopo la missione russa del maggio scorso arriva questo weekend la trasferta a Treviso per la Christmas Cup. Fondamentale per farsi conoscere ma anche per diventare sempre più squadra condividendo il viaggio, il match, il terzo tempo.

“Sabato facciamo questa prima trasferta tutti insieme, siamo molto orgogliosi di essere stati invitati per questa Christmas Cup, ci inorgoglisce essere stati cercati. Per noi è importante far vedere la Lazio C8 su tutto il territorio nazionale: andremo con una squadra attrezzata saremo contro una formazione che non ci regalerà nulla, potremmo vincere o perdere ma sarà fondamentale l’esperienza: partire, cenare, fare la partita tutti insieme. Lo facciamo per il gruppo che per noi è fondamentale: non solo quello dei giocatori ma anche di dirigenza e staff tecnico. Ci teniamo che la nostra sia una realtà familiare”.

