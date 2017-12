Sff Atletico sul mercato: arriva Sabatino dalla Lupa Roma

Si muove il mercato del SFF Atletico sia in entrata sia in uscita. E’ stato ufficializzato l´acquisto di Alessandro Sabatino, centrocampista classe ´81, dalla Lupa Roma. Anche per lui un passato tra C e D (Guidonia, Juve Stabia, Potenzia, Messina, Fidene, Viterbese Calcio, San Cesareo, Rieti, Sambenedettese).

Tra le cessioni c´è quella del centrocampista classe ´92 Luca Ramacci. La Società SFF Atletico ringrazia Luca per l´importante contributo dato alla squadra.