Albalonga-SFF Atletico 6-3. Scudieri “Sono fiducioso, ci rifaremo”

Termina 6-3 per l’Albalonga il big-match della quindicesima giornata giocato contro l’SFF Atletico. Una vittoria che permette ai castellani di portarsi ad un solo punto di distanza dai biancorossoblu i quali, con questo stop, vedono il Rieti a quota 39 punti e quindi a sei di distanza.

“Ho grande fiducia nei miei giocatori – afferma Mister Scudieri nel dopo partita – sono sicuro che ci rifaremo. L’Albalonga ha giocato una gran partita capitalizzando tutto al meglio. Oggi usciamo sconfitti e per la prima volta siamo mancati nella fase di non possesso e questo anche per merito della bravura degli avversari, Corsetti e Nohman sono giocatori di altra categoria, hanno un grande allenatore ed una grande società. Purtroppo siamo andati in svantaggio durante il nostro momento migliore. Nel possesso abbiamo, a tratti, giocato meglio di loro, ma avremmo dovuto fare molto di più contro un’Albalonga oggi in grande spolvero. Siamo riusciti a recuperare la partita ma sul 2-2, al rientro dagli spogliatoi, non siamo stati molto lucidi. Non riesco a spiegare questi due gol presi in maniera così ingenua. Abbiamo concesso troppo ed il primo responsabile di questa sconfitta sono io. Questo risultato può solo che aiutarci e da martedì saremo ancora più carichi per affrontare al meglio il proseguo del campionato. Ringrazio i nostri tifosi, sempre fantastici“.

ALBALONGA: Frasca, Novello, Dumancic, Barone, Panini, Negro, Proia, Falasca, Nohman, Corsetti, Sabatini. A disp.: Galluccio, Mazzoni, Squerzanti, Polizzi, Preti, Botti, Magliocchetti, Kuseta, Succi. All.: Mariotti.

SFF ATLETICO: Mercadante, Sevieri, Nanni, Rocchi (40´st D´Andrea), Tortolano ( 20´st Tornatore), Di Emma, Rizzi, Contucci (10´st Pugliese), Esposito, Bacchi, Massella (15´st Morini). A disp.: Galantini, Perocchi, Formisano, Campanella, Ramacci. All.: Scudieri.

ARBITRO: Bonaldo di Conegliano (Vannini – Colasanti).

MARCATORI: 17´pt Nohman (rig), 20´pt Barone (A), 22´pt Contucci, 35´pt Nanni (SFF), 3´st, 20´st Corsetti, 5´st Nohman (A), 41´st Tornatore (SFF), 45´st Falasca (A).