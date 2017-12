Cassino – Monterosi 1-1. In rete Lombardi e Manoni

Finisce 1-1 il match giocato al Salveti tra Cassino e Monterosi. La rete in apertura del giovane Lombardi, fresco diciottenne faceva pensare a un tipo di partita diversa e invece l’1-1 finale stra stretto ai viterbesi che hanno trovato sulla loro strada un super Della Pietra, che ha più volte negato la rete della vittoria. Il Cassino si è presentato a questa partita con i nuovi acquisti De Cristofaro e Prisco, ma con pesanti assenze difensive. Al posto dello squalificato D’Alessandro in campo Coppola. Al centro dopo la partenza di Moracci e il forfait di Maraucci, che oltre ad essere infortunato probabilmente andrà via, sono stati schierati Brunetti e Clemente, quest’ultimo adattato a difensore pur essendo centrocampista.

In avanti positiva la prova di Lombardi. Proprio l’esterno nato a Cassino, dopo due minuti buca la rete difesa da Francabandiera con una conclusione ravvicinata e precisa che non lascia scampo al portiere del Monterosi. I viterbesi non si lasciano sopraffare dal Cassino e già al 4′ Manoni di testa sfiora il pari. Pareggio che arriva al minuto 12. Cross dalla destra di Lo Pinto e colpo di testa vincente di Manoni, colpevolmente lasciato solo dalla difesa azzurra. Il giocatore viterbese corre in panchina ad abbracciare Matuzalem che ieri non ha giocato per un attacco febbrile. Al quarto d’ora ci prova Ricamato dalla distanza, la palla termina di poco alta. Al 20′ il brasiliano Pippi con un rasoterra impensierisce Della Pietra che si salva con i piedi. Il portiere cassinate qualche minuto dopo dice no anche a Manoni deviando in angolo.

Nella ripresa in apertura bello spunto di Lombardi, ispirato da Prisco, cross al centro insidioso ma la difesa ospite si salva. All’ ottavo minuto Celiento va via sulla destra seminando il panico in area, ma Prisco viene anticipato all’ultimo momento. Alla mezz’ora doppio intervento prodigioso di Della Pietra su Pippi, che di testa da posizione ravvicinata sfiora il vantaggio. Nel giro di pochi minuti il portiere azzurro si oppone anche ai tentativi a botta sicura di Salvatori. Passa il tempo, il Cassino non riesce ad essere pericoloso. Entrano Pintori e Abreu, il portoghese ci prova dalla distanza ma senza fortuna. Al Salveti finisce 1-1. Il Cassino conferma la quarta posizione in classifica, attende novità dal mercato e domenica ultima trasferta del 2017, si va a Budoni, in Sardegna. Per il Monterosi appuntamento casalingo con il Tortolì.

CASSINO: Della Pietra, Coppola, Mattera, De Cristofaro, Clemente, Brunetti, Darboe, Ricamato, Prisco (72′ Abreu) ,Celiento (86′ Pintori), Lombardi (83′ Di Mambro). A disposizione Gazerro, Patella, Ammaturo, Tribelli, Reale. All,. Urbano.

MONTEROSI: Francabandiera, Gasperini, Rasi, Crescenzo , Costantini, Salvatori, Manoni, Lo Pinto, Pippi, Morbidelli (73′ Cicino), Palombi. A disposizione Cavalli, Raho, Pisani, Matuzalem, De Cerchio, Alvarez, Quatrana, Fetta. All. Perrone.

Arbitro: Di Francesco di Ostia.

Marcatori: 2′ Lombardi, 12′ Vanoni.

Note: ammoniti Pippi e Coppola. Spettatori 700 circa.