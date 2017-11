Trastevere – Budoni 1-0. Decide Lorusso nel finale

Prima gara in casa contro una squadra sarda, ma il Trastevere si conferma bestia nera per le isolane del Girone G. Battuto di misura il Budoni.

La quadra del Rione parte con il piede giusto: al 2′ il tentativo di Davide Lorusso dà l’illusione del gol, tanto da spingere il pubblico dello Stadium ad esultare, ma era solo il lato esterno della rete.

Al 21′ Cotani spezza l’unica azione solleticante del Budoni, deviando la palla in area, e si ripete un minuto dopo.

Al 28′ Odianose pressa e anticipa Sottoriva che, un po’ imprudentemente, esce vistosamente dall’area piccola; recupera capitan Martorelli che si mette fisicamente tra l’attaccante sardo e la porta amaranto.

Niente palpitazioni per le difese in campo, neanche quando al 30′ Lorusso gioca due palle difficili in area sarda, ma l’unico guadagno è un calcio d’angolo che termina con il tiro alto sopra la traversa dello stesso numero 11 del Trastevere.

All’inizio della ripresa le due squadre rientrano in campo con la stessa timidezza che ha caratterizzato i primi 45 minuti.

Al 2′ Neri cerca la rete tirando di testa, ma va alto sopra la traversa.

Quando, però, all’11’ Mister Gardini schiera in campo Mastromattei, la squadra vive un momento di ovvia vitalità dovuta alla freschezza del centrale amaranto che subito sposta il gioco in area sarda, si intende bene con Vendetti che tenta la conclusione senza però riuscirci.

Al 23′ tutte le aspettative sono su Lorusso, ma a un passo dall’area sarda, la difesa ospite neutralizza l’azione dell’attaccante amarato. Una nuova spinta per quelli di Gardini arriva nuovamente con l’ingresso in campo di Druschky e Panico: è forse allora che, ben interpretando il pensiero del mister, il Trastevere inizia a crederci e a cercare seriamente i tre punti.

È così che gli amaranto portano pericolosamente il gioco in avanti, Cotani crossa e Lorusso risponde pronto, colpendo la sfera di testa e segnando il gol della vittoria. E’ il minuto 83.

Al 41′ l’impeccabile Lorusso, fra gli applausi del pubblico, lascia il posto in campo a Bernardotto il quale fa sentire immediatamente la sua presenza sfiorando il palo della porta difesa da Trini.

Nonostante i 6 minuti di recupero decretati dal direttore di gara Morabito di Taurianova, i sardi non hanno modo di rimontare e il Trastevere guadagna il terzo posto in classifica generale.

Plauso per la difesa del Rione: nessun errore e, anzi, qualche piccolo miracolo per capitan Martorelli, Sfanò e Cotani.

Trastevere: Sottoriva, Cotani, Vendetti, Calcagni, Sfanò, Martorelli, Riccucci (32′ st Panico), Scicchitano (11′ st Mastromattei), Cardillo (19′ st Pagliarini), Neri (29′ st Druschky), Lorusso (41′ st Bernardotto). A disp. Caruso, Pucino, Vassallo, Scaglietta. All. Aldo Gardini.

Budoni: Trini, Deina, Caputo, Stefanoni (29′ st Sariang), Farris, Varrucciu, Santoro (40′ st Saiu), Monticelli, Sartor Camina, Pusceddu (29′ st Spina), Odianose. A disp. Matzuzi, Cross, Moro, Scano, Murgia. All. Raffaele Cerbone.

Arbitro: Sig. Morabito (Taurianova). Assistenti: Sig. Pedone (Reggio Calabria) e sig. Roperto (Lamezia Terme)

Marcatori: Lorusso (37′ st)

Martina Perrone