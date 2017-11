L’esperienza conta, la Roma Calcio a 8 Green Club demolisce Ad Maiora

(Roma Calcio a 8 Green Club 5-1 Ad Maiora Soccer – Serie A – 4ª)

Quarta giornata di Serie A della Lega Calcio a 8 al Green Club, dove i padroni di casa della Roma C8 Green Club ospitano l’Ad Maiora Soccer. Tre punti in palio importanti per entrambe, con la prima che vuole salire ancora in classifica e la seconda in cerca dei primi punti stagionali.

GLI ERRORI CONTANO – Entrambe entrano bene in partita, specialmente la difesa dell’Ad Maiora che con Cortesi riescono a neutralizzare la maggior parte dei lanci della Roma C8. Se la difesa degli ospiti gioca bene, a centrocampo lo strapotere è dei padroni di casa, i quali creano una grande densità difficilmente superabile. L’unico modo per superarla viene trovato sulle due fasce, punto debole difensivo dei ragazzi di mister Ferretti, da dove vengono le azioni più pericolose dell’Ad Maiora. La maggior esperienza però fa la differenza e al primo errore difensivo, Rossini libera il destro che si infila in rete. Per Chingari non è ancora finita però, perché l’estremo difensore dell’Ad Maiora subisce altri due gol nel giro di 5 minuti. Prima Seferi poi ancora Rossini approfittano di errori in disimpegno per segnare. Da 0-0 a 3-0 in pochissimi minuti, un colpo pesante che però non è ancora definitivo. Non lo è perché gli ospiti si rialzano, si riorganizzano dietro e provano a segnare, riuscendoci con Quadraccia che sfrutta un palla magistrale di Restivo per battere Opara.

QUESTIONE DI ESPERIENZA – ripresa è sulla falsariga della prima frazione di gioco, perché l’esperienza dei padroni di casa diventa predominante. Seferi fa come vuole sulla fascia destra, bruciando ad ogni azione l’uomo. Da una respinta corta di un suo tiro arriva il gol della tripletta di Rossini e da un recupero di palla arriva il gol di Macri. 5-1 repentino e fulmineo, che sarà alla fine anche il risultato finale. L’Ad Maiora Soccer ha molte occasioni per riavvicinarsi, ma di fronte si trova un Opara in forma, che riesce a respingere tutti gli attacchi. I lati positivi ci sono nella prestazione degli ospiti, specialmente vedendo Cortesi e gli esterni di attacco che sono riusciti sempre a puntare l’uomo. La differenza l’ha fatta l’esperienza maggiore nella Lega dei giocatori al comando di Ferretti, che sono rimasti concentrati sull’obiettivo dei tre punti per tutto il match, escludendo il finale dove, complice il risultato, hanno lasciato più spazi agli avversari.

(Ristorante La Scala 4-2 Atletico Laurentino | Serie B Stella Azzurra – 2ª)

Al termine della sfida contro l’Atletico Laurentino, vinta in rimonta e in inferiorità numerica, ha parlato il numero 10 del Ristorante La Scala Murillo Sampaio de Moura, vero ‘man of the match’ con una tripletta decisiva. Dopo il poker dell’esordio, l’attaccante si è confermato anche alla seconda giornata. La sfida è stata sicuramente più complicata del previsto e Sampaio ha cercato di spiegare il perché la sua squadra si sia trovata in difficoltà e poi abbia quasi magicamente risolto tutti i problemi giocando con un uomo in meno.

“Prima era difficile andarsi a conquistare la palla, dopo con l’uomo in meno dalla difesa hanno iniziato a lanciarmi palloni in avanti. Per me che gioco a centrocampo è difficile trovare spazio se ricevo palle nello stretto, quando invece sono avanzato è successo quello che hai visto.”

Sampaio ha colto l’occasione per dare una strigliata ai suoi. Perché se è vero che una vittoria del genere fa sicuramente morale è anche vero che non sempre si potrà contare sulla voglia di riscatto dei ‘sette reduci’, anche perchè in ogni caso è meglio giocare in otto…

“Non tutte le sere che andiamo a giocare possiamo rimontare il risultato con un giocatore in meno. Dobbiamo fare meglio a prescindere dalle squadre che ci troveremo davanti, alcune più forti, altre meno. Se vogliamo vincere tutto dobbiamo fare meglio di oggi e non regalare il primo tempo agli avversari.”

