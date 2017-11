Maramao “La rosa ampia il nostro punto di forza”

Nel campionato di serie A di Calcio a 8, il Peperino Calcio La Rustica ha superato lo Steaua 2005 con il punteggio di 2-1. Netto 5-2 invece del Goldbet Calcio ai danni di Ad Maiora Soccer. Di seguito le interviste relative a queste due partite.

Marco Maramao, nuovo membro della Goldbet Calcio a 8, proveniente dall’Atletico Fiumicino, si è dimostrato (come spesso accade) uno dei migliori in campo. Entra nella ripresa e sostituisce Roversi, creando pericoli continui per la retroguardia dell’Ad Maiora abituata ai diversi movimenti di Roversi. La qualità di Maramao ovviamente è rimasta invariata ma rispetto allo scorso anno c’è un valore aggiunto: Il gruppo.

“La situazione è cambiata palesemente, il gruppo è abbastanza unito e l’ampia rosa sarà il nostro punto di forza”

La Goldbet, anche grazie alla doppietta di Maramao ottiene la seconda vittoria consecutiva che allontana il brutto ricordo dell’esordio contro il Tormarancia.

“Vittoria chiama vittoria” chiude così Marco Maramao che la prossima settimana dovrà caricarsi l’attacco sulle spalle contro la SS Lazio vista la possibile assenza di Roversi che ha abbandonato per infortunio il terreno di gara ad inizio ripresa.

Interviene ai microfoni di Fanner il centrocampista dello Steaua 2005 Ganea Mihai, autore di una buona partita arricchita dalla rete del momentaneo pareggio. Lo Steaua come contro il Cotton Club cala nella ripresa ed il numero 7 di Cojan motiva così il cambio di ritmo :

“Sicuramente la nostra età è la più elevata nel torneo. Il problema numero uno è la mancanza di fiato gli ultimi quindici minuti”

Oltre al calo fisico nel secondo tempo lo Steaua fatica e non poco a trovare soluzioni nel reparto offensivo (due reti in tre partite). L’autore della seconda rete stagionale dello Steaua 2005 ci espone la problematica vista dall’interno:

“Dobbiamo ancora trovare giocatori che ci diano una mano per affrontare la stagione. La panchina è corta e nelle prime due gare di campionato abbiamo giocato senza attaccanti”.

Lo Steaua chiude queste prime tre gare con zero punti in classifica ma con la solita voglia di dimostrare a tutti che dopo il riposo della prossima settimana (dove lo Steaua affronterà però la rappresentativa) torneranno a lottare come sempre hanno fatto.

