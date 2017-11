San Teodoro-Cassino 1-3. Giglio e Lombardi decisivi allo scadere

Terza vittoria consecutiva per il Cassino che espugna il campo di San Teodoro. Due reti messe a segno nel recupero permettono agli azzurri di volare al quarto posto in classifica. Nel turno infrasettimanale giocato in terra sarda e a porte chiuse, gli azzurri vincono (1-3) una gara che si era messa male nel primo tempo ma che con caparbietà è stata ribaltata nella ripresa.

Urbano cambia tre giocatori rispetto a domenica scorsa. Darboe non al meglio si accomoda in panchina, al suo posto Clemente. In avanti Celiento e Tribelli lasciano spazio a Pintori e Abreu. Parte forte la squadra di casa che al 10′ è già in vantaggio. In gol Regis che sfrutta nel migliore dei modi un cross dalla sinistra operato da Oproiescu. La squadra sarda fa vedere buone cose mentre il Cassino fino al 20′ non è pervenuto. Ci vuole una fiammata di Moracci per scuotere l’11 azzurro. Pintori impegna Occheddu dalla distanza, poi ci prova Ricamato ma senza fortuna. Al 42′ il Cassino pareggia.

L’azione parte da Clemente, che serve dalla destra Pintori. L’ex attaccante dell’Albalonga con un tiro al volo dal vertice sinistro supera Occheddu. Per Pintori prima rete con la maglia del Cassino. Nella ripresa dominio degli azzurri che vanno più di una volta vicini al vantaggio con Pintori e Abreu. Al 56′ Giglio ben imbeccato da Pintori viene atterrato in piena area. E’ rigore. Ma dagli undici metri l’attaccate cassinate non calcia nel migliore dei modi e Occheddu fa sua la sfera. Il Cassino non rinuncia ad attaccare e per due volte si presenta con Pintori davanti al portiere sardo, ma manca la lucidità necessaria per andare a segno. Il San Teodoro si difende con i denti e Celiento e Lombardi, da poco entrati si divorano il vantaggio. A farsi perdonare è però Giglio che al 90′, stavolta con freddezza, raccoglie palla al limite, entra in area e supera da distanza ravvicinata Occheddu. AL 94′ la terza rete è siglata da Lombardi in contropiede. Per il Cassino terza vittoria consecutiva e domenica al Salveti arriva l’Anzio.

SAN TEODORO: Occheddu Fil ,Muca, Russu, Oproiescu, Uccheddu F. (60′ Muroni) ,Varela, Regis (60′ Bagarini), Masocca, Spano, Santaguida, Raimo (57′ Zouhri). A disposizione Salvetti, Musu, Congiu, Fadda, Franca, Moro. Allenatore Monticciolo (squalificato)

CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, Partipilo, Maraucci, Moracci, Clemente (66′ Tribelli 91′ Brunetti), Ricamato, Giglio, Pintori (60′ Celiento), Abreu (77′ Lombardi). A disposizione Kuzmanovic, Di Mambro, Darboe, Cavaliere, Coppola. Allenatore Urbano.

Arbitro: Votta di Moliterno.

Marcatori: 10′ Regis, 42 Pintori, 90′ Giglio, 94′ Lombardi