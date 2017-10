Roma VIII, Marcelli “A Tivoli inizia il nostro vero campionato”

Una brutta caduta all’esordio e poi la partita non giocata con la Semprevisa a causa della mancata presentazione dell’avversario (con inevitabile 3-0 a tavolino a favore).

Ora la Juniores provinciale della Roma VIII è pronta a tornare (finalmente) in campo per riscattare il k.o. della prima giornata: accadrà eccezionalmente di domenica mattina, quando i ragazzi di mister Daniele Polletta faranno visita alla Tivoli 1919. «E’ come se la prossima sfida rappresenti il nostro vero inizio di campionato – dice il vice capitano Riccardo Marcelli – Già sabato scorso ci eravamo presentati al campo per fare una grande partita in casa e cancellare il cattivo esordio di Torre Angela, non aver giocato per l’assenza degli avversari non ci ha fatto per nulla piacere. La prima partita? Avevamo anche avuto un approccio giusto, ma dopo aver subito il gol del pareggio ci siamo “sciolti” e non abbiamo avuto la reazione che serviva. Domenica andremo a Tivoli con lo spirito della squadra che vuole cancellare quel risultato: degli avversari sappiamo poco se non che hanno vinto una partita e perso l’altra, ma al di là di questo conterà il nostro atteggiamento. Vogliamo sfoderare una bella prestazione».

L’inconsueto appuntamento alla domenica mattina non “turba” Marcelli. «Il fatto di doverci svegliare presto e poi andare a giocare non cambia nulla: ci faremo trovare pronti e concentrati al punto giusto». Il difensore esterno è arrivato in estate dall’Atletico Torbellamonaca Breda. «Avevo già sentito mister Polletta in passato e, quando avevo giocato contro le sue squadre, ero rimasto sempre colpito dal suo modo di proporre calcio. A distanza di oltre due mesi sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta anche perché qui ho trovato un gruppo importante in cui mi trovo molto bene». Nella passata stagione, tra l’altro, Marcelli ha subito un grave infortunio al ginocchio: «Mi sono rotto il crociato e il menisco e sono stato fermo a lungo. Ma ora è tutto alle spalle e non avverto problemi di nessun tipo».