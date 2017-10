Dopo la gara persa 2-1 contro il Novara di Eugenio Corini, il Frosinone sta già scaldando i motori per affrontare il Palermo, una squadra che in questo campionato sta dimostrando di avere delle grandi capacità tecniche unite alla ferma intenzione di tornare a giocare nell’Olimpo della serie A. Il Frosinone incontrerà il Palermo presso le mura casalinghe dello stadio “Benito Stirpe” nel primo pomeriggio di sabato 14 ottobre, per cui i tifosi interessati a scommettere sulla gara hanno ancora un po’ di tempo per approfittare dei vantaggiosissimi bonus scommesse di William Hill, il bookmaker online di origine britannica che segue in diretta tutti i campionati di calcio delle categorie più prestigiose. Il campionato è ancora lungo e in salita, le squadre coinvolte si daranno parecchio filo da torcere regalando al pubblico emozioni uniche, parlare adesso di probabili vincitori e di vinti appare alquanto prematuro ma per i bookmaker più prestigiosi del web pronosticare è obbligatorio.

Il Palermo è un avversario senza dubbio impegnativo ma stavolta il Frosinone avrà il vantaggio di giocare in casa e di sentire tutto il calore e l’incoraggiamento della propria tifoseria. La partita contro i rosanero sarà l’occasione per potere riscattare la sconfitta subita a Novara, ad assicurarlo ai tifosi è il centrocampista del Frosinone Paolo Sammarco che ha messo in evidenza l’impreparazione della propria squadra di fronte ad un avversario che, quasi all’ultimo momento, ha deciso di rivoluzionare il suo collaudato modulo di gioco. Prendendo in contropiede gli avversari con un gioco nuovo, il Novara ha impedito al Frosinone di scalare la classifica in solitaria. La prossima partita contro il Palermo si annuncia già complicata, sicuramente un altro goal realizzato a Novara sarebbe stato utile per affrontare gli ospiti con uno spirito diverso ma bisogna buttare il passato alle spalle e mantenere alta l’attenzione per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Per quanto riguarda il prossimo incontro, l’unica certezza dei laziali sarà quella di trovarsi di fronte alla squadra più forte e determinata di questo campionato che domenica scorsa è stata costretta a rallentare la sua corsa rimediando un pareggio in casa contro un volitivo Parma perennemente in cerca della rete del vantaggio. Il Palermo arriverà a Frosinone intenzionato ad espugnare la roccaforte avversaria e forte di piazzare in campo una rosa ricca di giocatori di valore come il giovanissimo attaccante Antonio La Gumina, classe 1996, autore della rete contro il Parma al “Renzo Barbera”. Se il Palermo potrà contare sulla fresca prontezza di La Gumina, i laziali potranno contare su uomini di talento come il centrocampista Danilo Soddimo, classe 1986, che nella sfida contro il Novara si è distinto per aver cercato fino all’ultimo minuto di gioco di risollevare le sorti della gara. In queste ore il Frosinone calcio ha reso noto che a partire dalle ore 10.00 del 10 ottobre saranno in vendita i biglietti per assistere alla partita contro il Palermo. Per la tifoseria rosanero sono disponibili i biglietti settore ospiti curva sud.