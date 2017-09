Unipomezia, parla Ugolini “Con lo Scalo attenzione al massimo”

É tornato in gruppo con l’Unipomezia in settimana e si prepara a rimettersi a disposizione di mister Cangiano per la delicata sfida interna con il Real Monterotondo Scalo. Daniele Ugolini ha avuto un inizio di stagione non semplice, costretto ai box per un guaio fisico, ma sta lavorando con intensità per ritrovare il top della forma. “Ovviamente non sono ancora al top, sento ancora un po’ di fastidio. Nell’allenamento di ieri ho giocato anche parte della partitella, ma poi ho sentito dei piccoli dolorini e ho deciso insieme allo staff di fermarmi per precauzione. Ora vedremo insieme al mister cosa fare per domenica. In ogni modo il fatto positivo è che la situazione stia pian piano migliorando e tra poco sarò nel pieno della forma”.

L’Unipomezia viene dalla sconfitta di Ciampino, ma ha tanta voglia di reagire: “Sicuramente domenica abbiamo subìto un passivo pesante, ma la prestazione c’è stata. Non meritavamo una sconfitta di quella portata, siamo stati molto sfortunati. In ogni modo ho visto la squadra reagire già negli allenamenti e sono sicuro che domenica metterà il campo la prestazione migliore”.

L’avversario sarà il Real Monterotondo Scalo che viene dalla convincente vittoria con la Cimini: “Non avevano iniziato bene il campionato, ma nell’ultimo turno hanno conquistato i tre punti contro una formazione di livello. Verranno a Pomezia con il dente avvelenato e con la voglia di fare punti. Dovremo essere attenti e fare del nostro meglio”.