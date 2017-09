Tor Tre Teste, Cioeta: “Il weekend? Ottimi segnali…”

Quello appena trascorso, in casa Tor Tre Teste è stato un weekend all’insegna della rivincita. Tante le vittorie dei gruppi rossoblu impreziosite soprattuto perchè segnano la capacità dei vari gruppi del settore giovanile di via Candiani di riprendere subito a correre.

A fare il punto su un fine settimana in cui il vivaio ha sfiorato l’en plein è Paolo Cioeta, direttore generale: “Ottimi segnali ma qui alla Tor Treste noi siamo dei perfezionisti e perciò puntiamo sempre al meglio”. Unico inciampo è stato quello degli Allievi Fascia B contro il Giardinetti Garbatella ma Cioeta non ne fa certo un dramma: “Siamo solo all’inizio del campionato, questo gruppo poi ha più di qualche assente che cercheremo di recuperare al più presto. C’è bisogno di tempo”. Giornata esaltante è stata invece quella della Juniores Elite, tornata a stupire con la vittoria per 5-0 contro l’Itri: “La squadra caduta nella prima giornata era troppo brutta per essere vera. E’ un gruppo giovane su cui c’è da lavorare ma siamo molto fiduciosi”.

Fiducia che poi non può non aleggiare attorno ai Giovanissimi Fascia B Elite, autori di un inizio di stagione semplicemente perfetto: “12 gol in appena due partite la dicono lunga sulle potenzialità di questi ragazzi ma, prima di esaltarci, aspettiamo qualche partita di cartello per capire di che pasta siamo fatti realmente”. Successo prezioso è poi quello centrato dagli Allievi Elite che hanno espugnato un campo mai semplice come quello del San Paolo Ostiense: “Ci siamo riscattati su un campo piccolo dove non è certo semplice riuscire a proporre gioco.

Siamo contenti ma anche qui evitiamo di esaltarci troppo essendo ancora nelle prime giornate della stagione”. Chiudono infine il quadro di giornata i Giovanissimi Elite che sono tornati a correre contro il Certosa: “I Giovanissimi magari devono ancora trovare la loro quadratura ma le sensazioni sono positive soprattutto perchè, oltre a poter contare su una buona base, siamo consapevoli dell’esperienza di mister Santoni”.