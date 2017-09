Frosinone: alla terza casalinga il debutto al Benito Stirpe

Il Frosinone Calcio, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori dello stadio ‘Benito Stirpe’ ed in merito ad un articolo di stampa apparso in data 29 agosto sul web, ribadisce quanto già dichiarato dal presidente Maurizio Stirpe nell’intervista esclusiva al sito internet ufficiale della Società del 24 agosto.

“E’ stata promossa una campagna abbonamenti da 19 partite, per cui il club giallazzurro ritiene che, molto ragionevolmente, ci possano essere le condizioni per disputare la terza partita in casa che vedrà opposti alla Cremonese nel nuovo stadio. Lo stato di avanzamento dei lavori è in linea con questo obiettivo. Il giorno 8 o 9 settembre c.a. verrà comunicata la data in cui ci sarà la manifestazione d’inaugurazione che sarà, in ogni caso, antecedente al 30 settembre c.a.“

“Peraltro va ulteriormente specificato che rappresenta prassi consolidata all’atto dell’iscrizione fissare l’utilizzo della struttura alternativa, in questo caso il ‘Partenio-Lombardi’, messo cortesemente a disposizione dal club irpino“.