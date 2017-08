Damiani si prepara all’esordio: “Luiss forte, ma dipende da noi”

Il tecnico giallorosso parla a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato: “Vogliamo fare bene”

Finalmente si riparte: tutto pronto in casa giallorossa per l’esordio in campionato contro la LUISS. Rinizia dal Vittiglio il cammino della squadra di Alessandro Damiani, vogliosa di scendere sul proprio campo a caccia dei primi 3 punti stagionali. A pochi giorni dal taglio dei nastri di partenza della Promozione 2017/2018, il tecnico si esprime così: “Ci siamo preparati bene, ho visto i ragazzi rispondere alla grande in questa fase pre-campionato. Sono soddisfatto dell’amalgama raggiunta dal gruppo e ho notato tanti aspetti positivi soprattutto dal punto di vista carateriale. Questo sicuramente può far bene all’ambiente. Il nostro intento è quello di disputare una buona stagione”. Come detto sarà la neo promossa LUISS di Rambaudi il primo avversario del Pro Roma: “Sono una squadra molto forte con un allenatore bravissimo – afferma il tecnico – ma, come sempre dico, tutto dipenderà da noi. Se i miei ragazzi si esprimeranno come sanno fare, allora avremo la possibilità di prenderci un buon risultato”.