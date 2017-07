Nasce Latina 1932: corsa contro il tempo per la serie D

Si chiamerà Latina 1932 la società chiamata a riportare il calcio nel capoluogo pontino dopo il fallimento della formazione che militava in serie B e anche l’idea di portare da Fondi a Latina il Racing, in serie C, stoppata dalla Federazione.

Dieci imprenditori pontini hanno deciso di provare l’impresa e iscrivere la squadra in sovrannumero in serie D. Domani l’appuntamento dal notaio, poi corsa contro il tempo per affiliazione, iscrizione e versamento delle spettanze in Figc.

Presidente sarà Fabio Napolitano, titolare degli istituti paritari “Steve Jobs” nei quali, fra l’altro, è ospitato anche un liceo sportivo. Quella di una cordata locale era un’idea portata avanti già nelle scorse settimane, poi la strada era stata abbandonata per la scelta del Racing di giocare al “Francioni”, ma è stata nuovamente percorsa a tappe forzate per non far sparire il calcio a Latina.

fonte: ilmessaggero.it