Il raduno del Cassino: Urbano e Rossi suonano la carica

L’attesa è finita. Stamattina vecchi e nuovi giocatori del Cassino si sono ritrovati allo stadio Salveti per il raduno. I primi giorni sono ovviamente dedicati alle visite mediche e ai test fisici. Lunedì prossimo invece la squadra partirà alla volta di Fiuggi per iniziare il ritiro che terminerà il 12 agosto. C’è fiducia ed entusiasmo intorno alla squadra che dopo sette anni torna a militare in un campionato nazionale. La D è ora la quarta serie a tutti gli effetti e nessun traguardo è precluso. L’organico al momento è composto da 22 elementi, ma non è escluso che potrebbe esserci qualche altra novità. Sono arrivati giocatori di esperienza come i centrali difensivi Moracci e Maraucci, a centrocampo una pedina versatile che risponde al nome di Ricamato e in attacco una punta come Celiento con una certa confidenza con il gol. Ed è notizia di oggi l’arrivo di Giuseppe Lopez, classe 97. Attaccante, ex Primavera Bari, nella passata stagione ha indossato la maglia dell’Igea Virtus.

A loro si uniscono tanti preziosi giovani, considerando l’obbligo di schierare in campo quattro Under e i confermati Giglio, Partipilo, Della Pietra, Pontecorvi e Lombardi, che è un classe 99. Il tecnico Corrado Urbano, tornato dopo 17 anni sulla panchina azzurra ha le idee chiare. “La società – afferma l’allenatore di Piedimonte – ha messo su una rosa di tutto rispetto. Giocatori di una certa esperienza e tanti giovani che però hanno già avuto modo di mettersi in evidenza. Dopo tre anni nella Primavera del Bari ho sposato questo progetto perché mi ha subito colpito l’entusiasmo del presidente Rossi che sta allestendo un centro sportivo da far invidia a club più blasonati. Insieme qui si potrà crescere e costruire qualcosa di importante. Intanto partiamo con i piedi per terra, siamo una neopromossa e vogliamo fare passo dopo passo. Poi, se a un certo punto ci troveremo nei piani alti, di certo non ci tireremo indietro. Giocherò con un 4-3-3 elastico. Abbiamo dei giocatori con delle caratteristiche importanti che si adattano a questo modulo. In porta probabilmente darà spazio a un Under ma è chiaro che lo stesso Della Pietra lo abbiamo tenuto perché crediamo in lui. Sulle fasce sarà fondamentale il contributo dei giovani, al centro e nel reparto offensivo l’esperienza e la forza di giocatori importanti potranno invece fare la differenza. Il 20 agosto ci sarà già la coppa Italia, dunque vogliamo farci trovare pronti per i primi appuntamenti stagionali”.

Il presidente Rossi è fiducioso per questo nuovo corso che sta partendo.

“Quest’anno – afferma il massimo dirigente azzurro – non abbiamo l’assillo di dover vincere per forza. Nella passata stagione avevamo tutti gli occhi puntati addosso, stavolta potremo lavorare con maggiore serenità. Detto questo, la rosa è sicuramente competitiva e secondo me possiamo giocarcela per essere protagonisti e magari raggiungere i play off. Staremo a vedere, intanto aspettiamo di conoscere le nostre avversarie. Chissà, magari capiteremo con tutte le squadre laziali e le sarde, ma per questo dovremo attendere ancora qualche giorno. Avremo a breve un centro sportivo bellissimo, manca davvero poco per poterlo inaugurare. Lì sarà impegnato il nostro settore giovanile che quest’anno parteciperà a otto campionati e poi ci si allenerà la prima squadra. Pian piano vogliamo costruire qualcosa di importante”. Le amichevoli: 3 agosto con la rappresentativa Fiuggi, il 6 con l’Anagni, il 9 con il Racing Fondi e il 12 al Salveti con una tra Sarnese o Casertana. Il 24 amichevole con l’Arce.

Antonio Tortolano