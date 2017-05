A Cassino il premio Maestrelli con Ventura, Immobile e Di Francesco

I big del calcio italiano sono pronti a far tappa a Cassino. Stasera, infatti, a partire dalle ore 20 presso il teatro Manzoni si svolgerà la cerimonia di consegna del premio “Maurizio Maestrelli”.

In totale, a cura dell’attenta e minuziosa giuria, saranno ben 13 i personaggi che verranno premiati. Colpiscono i loro nomi, considerando la notorietà e la rilevanza che possiedono all’interno dell’universo pallonaro tricolore.

Confermata la presenza di Gian Piero Ventura, attuale Ct della Nazionale. Oltre all’esperto selezionatore azzurro, poi, è praticamente certa la partecipazione di Ciro Immobile, attaccante della Lazio che si sta rendendo protagonista di una fantastica stagione al suo primo anno in biancoceleste a suon di gol pesanti e decisivi.

Gli altri nomi portano ad Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo ed ex calciatore della Roma, oltre al sorano Davide Zappacosta, terzino in forza al Torino di Sinisa Mihajlovic.

Certa anche la partecipazione di Stefano Vecchi, da poco subentrato come traghettatore in corso d’opera sulla panchina dell’Inter a seguito dell’esonero di Stefano Pioli e precedentemente impegnato come mister della formazione Primavera nerazzurra.

Sarà della kermesse anche l’ex difensore del Milan Kakhaber Kaladze, che ora si è tuffato in politica rivestendo il ruolo di vicepremier e ministro dell’Energia in Georgia.

Col ds della Lazio, Igli Tare, poi, si avrà anche la possibilità di sfruttare la situazione per strappargli in anticipo qualche informazione sulle prossime mosse di mercato del sodalizio capitolino. Infine, riceveranno il premio Maestrelli anche lo storico radiocronista Rai, Riccardo Cucchi, l’agente Fifa Giampiero Pocetta, Stefano Braghin, responsabile del settore giovanile della Juventus, Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, Subrata Dutta, vice presidente della federazione indiana, e Walter Mattioli, presidente della Spal.