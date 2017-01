Rappresentativa Juniores: primo stage dei “98”. 28 i convocati

Dopo aver selezionato i classe “1999”, Marco Ippoliti ha effettuato una rapida selezione dei classe “1998” da affiancare ai ragazzi più giovani.

Le amichevoli contro il Montecelio in programma il 1 Febbraio e quella a Ciampino contro l’Almas di Fabrizio Durante il 15, chiuderanno la preparazione in vista del torneo Caput Mundi che farà da apripista al Torneo delle Regioni in rampa di lancio nel mese di Aprile.

Di seguito i convocati i 28 convocati.

Portieri

Federico Gori (Arce 1932), Riccardo Picca (SFF Atletico) e Giovanni Scognamiglio (Formia 1905)

Difensori

Pietro Vincenzo Bencivenga (Aprilia), Gian Marco Ciaccia (Vigor Perconti), Luca Fratini (Eretum Monterotondo), Nicolò Maestrelli (Atletico Vescovio), Federico Soccorsi (Ladispoli), Lorenzo Trippa (Cedial Lido dei Pini), Moreno Mascoli (Almas Roma)

Centrocampisti

Francesco Cannizzo (Pro Calcio Tor sapienza), Tommaso Chiti (Audace), Matteo Gatta (Vis Artena), Federico Massaini (La Sabina), Riccardo Nargiso Galasso (Pro Calcio Tor Sapienza), Guglielmo Negri (La Sabina), Daniele Paglia (Pomezia SDP), Gianmarco Piscopo (Morolo), Luca Pontecorvi (Cassino 1924), Matteo Rossi (Boreale), Manuele Sganga (Montecelio 1964), Simone Vassallo (Almas Roma), Moreno Pallotta (Atletico Morena), Andrea Collacchi (Crecas), Gianluca Indino (Vigor Perconti)

Attaccanti

Samuele Cerroni (Civitavecchia 1920), Antonio Lupi (Crecas), Cristian Pieragostini (Calcio San Cesareo)