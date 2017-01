Atl. Kick off ottimista per il futuro

L’Atletico Kick Off ha subito un nuovo aggancio in vetta alla classifica per mano del Futbolclub. “Colpa” del 2-2 rimediato nel “derby” contro la Fortitudo Calcio Roma, che gioca nel campo adiacente al “Catena”.

«Una partita che abbiamo iniziato male – ammette l’attaccante classe 1987 Manolo Cori – tanto da andare sotto di due reti nella primissima parte. La squadra, però, non si è disunita e ha reagito immediatamente tornando in parità già prima dell’intervallo». In rete Mancini su calcio di rigore (procurato da De Witt, che poi si è infortunato) e lo stesso Cori, che ha segnato il suo secondo gol stagionale sfruttando l’assist di Bandiera.

«Abbiamo sciupato alcune occasioni per completare la rimonta, poi nella ripresa è uscita fuori anche un po’ di stanchezza e ci siamo dovuti accontentare di questo pareggio». L’attaccante, tra i protagonisti della cavalcata dell’anno scorso in Seconda categoria della squadra capitolina cara al direttore sportivo Massimiliano Martinelli, non è preoccupato dall’aggancio in vetta del Futbolclub. «In questo momento la classifica ha un valore relativo. Sicuramente il Futbolclub ha una bella squadra e anche Licenza e Valle Martella possono giocarsi le loro carte, ma sono sicuro che noi alla fine vinceremo il campionato». Anche perché l’Atletico Kick Off può contare non solo su tanti giocatori di ottimo livello e di categoria superiore, «ma anche su un gruppo compatto, siamo tutti amici – rimarca Cori – Per questo dico che dobbiamo puntare a vincere».

Nel prossimo turno per i ragazzi di mister Massimo Lupi arriva un turno interno molto insidioso: di fronte ci sarà quella Roma VIII che ha appena “brutalizzato” il Licenza e che sembra in un ottimo momento di forma. «In quella squadra ci sono tanti amici miei e di altri componenti dell’Atletico Kick Off. Sappiamo bene che verranno qui per farci uno scherzetto anche perché recentemente si sono pure rinforzati con alcuni innesti importanti, ma noi cercheremo di tornare alla vittoria e continuare la nostra corsa» conclude Cori.