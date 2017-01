Fosforo Vigor contro l’Accademia. In coda vittorie pesanti per Montefiascone e Fiano Romano

Bellinati vince contro l’Accademia in una gara brutta sotto la voce gioco, sentita in campo che ha distolto l’attenzione sul potenziale indiscusso delle due squadre. Dietro è sempre bagarre per il terzo posto. Risale la Pro Calcio Tor Sapienza, crolla il Civitavecchia a Fiano Romano. Bene il Montefiascone a Montespaccato nello scontro salvezza.

La Vigor di Bellinati non si ferma più, batte a domicilio l’Accademia e si riprende il primo posto in una sorta di sfida a due a distanza con la squadra di Angelo Grande. Continuità è uno di quei termini che insieme a motivazione ed intelligenza compongono un successo. Il successo non è stato quello di vincere sul campo ma quello di colpire l’avversario nel momento giusto, di rimanere concentrati nelle fasi più dure della gara e di saper aspettare nonostante un direttore di gara ( Mariani di Tivoli) apparso troppo fiscale, con ben sei ammonizioni ( tre per parte) decise nella prima frazione di gioco e una espulsione nella ripresa a sfavorire numericamente i padroni casa. E’ uscita l’intelligenza da Campione d’Italia della Vigor Perconti, contro una squadra assolutamente alla pari che sta disputando un campionato di livello e che a tratti ha messo in seria difficoltà la compagine di Colli Aniene. L’errore dell’estremo difensore di casa Buttari, a metà ripresa, ha tagliato decisamente le gambe alla compagine di Angelo Grande. E’ mancata quella tranquillità di pensare che in 10 contro 11 e in una sfida tra prima contro seconda, la posta in palio non era poi così importante perché i numeri parlano abbastanza chiaramente. L’immaturità sana dei diciottenni nel sentire troppe alcune gare. Finisce 3-0 con le reti di Perozzi, Konè e Taormina.

Risale la Pro Calcio Tor Sapienza che in due gare prende tre punti all’Urbetevere e ben sei al Civitavecchia in una lotta al terzo posto che sta diventando davvero interessante. La compagine di Paolo Ciambella passa sul campo del Settebagni, rimasto in 10 nella ripresa con un poker siglato Faiella, Bortoli, Franti e Tranquilli.

Cadono Urbetevere e Civitavecchia in malo modo anche se con diversi effetti. La prima di misura in casa grazie ad un Ladispoli in uno stato di forma devastante, capace di cambiare marcia con l’arrivo di Sale. Il Civitavecchia, invece, è la caduta che ha fatto più cassa di risonanza in casa del fanalino di coda Fiano Romano che brinda alla prima vittoria in campionato. Una mancanza di mentalità e un approccio errato alla gara sono i fattori che hanno prodotto la sconfitta per 3-2. Infusione di fiducia per i tiberini anche se la classifica parla chiaro e il prossimo avversario si chiama Vigor.

La Nuova Tor Tre Teste si appaia a 29 punti battendo in casa la Boreale per 3-0. Da registrare l’undicesimo sigillo di Granillo. Nel gruppetto di mezzo, la compagine di Radi rappresenta la squadra con la difesa più perforata grazie ad un modulo tattico spregiudicato che sta consentendo a Centrella di guidare la classifica marcatori con 15 centri.

Tra le squadre che stanno dimostrando una buona qualità e sostanza non fa eccezione l’Atletico Acilia. Il sopdalizio di Faina batte a fatica un San Basilio in forte difficoltà grazie al sigillo di Pilosu. Tre punti che costruiscono un solco importante in chiave salvezza diretta.

Il Montefiascone compie l’impresa di giornata andando a vincere addirittura in dieci uomini per più di un tempo e in rimonta in casa del Montespaccato. Una vittoria fondamentale da non tralasciare in chiave play-out. La nota positiva in chiave Montespaccato porta il nome di Okorie, roccioso difensore che sta disputando una stagione importante. Per il resto tutto da rivedere con qualcosa che stona soprattutto in confronto alla prima squadra.

Conclude la giornata la vittoria del Certosa a cancellare una catena di sconfitte in casa dell’SFF Atletico.

Mirko Cervelli