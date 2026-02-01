Under 19 Nazionale: Valmontone, la gioia di Vinelli: “Che bello allenarsi con la serie D”

E’ uno dei ragazzi dell’Under 19 nazionale del Valmontone in “rampa di lancio”. Claudio Vinelli, centrocampista classe 2007, è il capitano nonché uno dei punti di forza del gruppo di mister Alessandro Recchia e sta iniziando a fare capolino anche in serie D. “Ho fatto qualche allenamento con la prima squadra e devo dire che è stata una bella emozione. Quando è accaduto, i compagni più grandi hanno provato a mettermi a mio agio, poi il livello si vede subito che è molto alto. Lavoro al massimo per cercare di continuare a stare nel giro e strappare prossimamente anche una convocazione e magari una presenza in serie D”.

Intanto l’Under 19 nazionale del Valmontone viaggia a buoni ritmi e occupa il sesto posto nel suo girone, a un solo punto dalla zona play off: “All’inizio della stagione c’è stata qualche difficoltà, eravamo tanti e non c’era la giusta coesione. Ora il gruppo si è ridotto numericamente, ma è più compatto: nelle prime tre partite del girone di ritorno abbiamo già fatto meglio dell’andata e continuiamo a coltivare l’obiettivo dei play off”. Nell’ultimo match, i ragazzi di mister Recchia hanno vinto 2-1 sul campo della Flaminia Civitacastellana: “Siamo partiti molto bene con due gol nei primi dieci minuti realizzati da Di Rocco, poi come spesso ci succede abbiamo allentato un po’ la presa e un errore ha causato la rete dell’1-2. Nel secondo tempo siamo di nuovo tornati ad attaccare, ma il risultato è rimasto in bilico e negli ultimi cinque minuti abbiamo dovuto soffrire. Comunque la vittoria è giusta e il risultato alla fine è anche stretto”. Nel prossimo turno i lepini ospiteranno il Cassino fanalino di coda: “Gli avversari hanno un punto, ma sarebbe un grave errore pensare alla classifica. In questa categoria ogni gara fa storia a sé e noi non possiamo permetterci di abbassare la guardia contro nessuna squadra. Tra l’altro all’andata il Cassino ci ha messo in difficoltà nella parte iniziale della sfida e ci è voluto un rigore parato dal nostro portiere per evitare di andare sotto. Dovremo entrare in campo con la giusta determinazione per conquistare altri tre punti”. Vinelli conclude parlando del suo approdo al Valmontone: “L’anno scorso giocavo all’Atletico Lodigiani dove mi ha allenato mister Recchia che mi ha voluto fortemente qui. Tra noi c’è un bellissimo rapporto dal punto di vista umano, inoltre propone degli allenamenti coinvolgenti e mi piace la sua idea di calcio. Sono contento di essere approdato in questo club che punta sui giovani e vuole valorizzarli”.