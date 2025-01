Trastevere – Real Monterotondo 1-0: prodezza di Ferraro

Una prodezza balistica di Ferraro permette al Trastevere di avere la meglio sul Real Monterotondo nella 21esima giornata del girone G di Serie D. Gli amaranto tornano al successo dopo otto turni a digiuno e salgono all’undicesimo posto in classifica, con 26 punti, scavalcando proprio gli eretini.

Tajarol, chiamato in panchina a sostituire lo squalificato Bernardini, deve fare a meno dei lungodegenti Ferrante, Massimo e Damiano Ciucci. Alla lista si aggiunge anche capitan Giordani, costretto a saltare i primi minuti della sua stagione per un infortunio. Esordio dal primo minuto per il neo arrivato Staffa a centrocampo. Nel primo tempo le due squadre pensano soprattutto a studiarsi a vicenda e succede ben poco. Da annotare soltanto un colpo di testa di D’Alessandris servito da Mattia al 27′ e terminato alto e un cross di Zaccone da sinistra al 40′ sul quale Zandri buca l’intervento ma che non viene raccolto da nessun compagno sul secondo palo. In avvio di ripresa, Trastevere più intraprendente e vicino al gol al 52′ con D’Alessandris, che svetta sul corner di Lorusso e sfiora l’incrocio. Al 65′ l’episodio decisivo: Lorusso, sulla trequarti offensiva, allarga il gioco per Ferraro che controlla col destro, salta un avversario e col sinistro trova un angolo imprendibile per Silvestrini. La reazione degli ospiti tarda ad arrivare e al 70′ è il neo entrato Calderoni, con una gran botta di destro dai 25 metri, ad andare vicino al raddoppio. Nei minuti finali, gli eretini protestano per un presunto tocco di mano di Scaffidi sulla punizione di Barba, poi, in pieno recupero, prima è Menghi a mettere i brividi a Zandri con un colpo di testa dal centro dell’area poi è Lorusso ad andare ad un passo dal raddoppio, ma il diagonale mancino dell’attaccante amaranto, dal vertice dell’area piccola, termina fuori di un soffio. Il Trastevere vince 1-0 e nel prossimo turno affronterà l’Atletico Lodigiani, ancora allo Stadium.