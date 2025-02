Trastevere – Cos Sarrabus 3-1: Crescenzo gran protagonista

Terza vittoria interna consecutiva per il Trastevere che batte 3-1 il COS Sarrabus Ogliastra nella 24esima giornata del girone G, al termine di una gara condizionata da alcuni episodi arbitrali controversi e che ha visto gli amaranto reclamare per almeno due contatti al limite in area e altrettanti gol annullati per posizioni irregolari millimetriche.

Bernardini, ancora alle prese con la squalifica e sostituito in panchina da Tajarol, deve fare a meno di numerose pedine, da Mattia a Lorusso, passando per Lazzarini, Damiano Ciucci e Staffa. In avanti, ancora una maglia da titolare per Scaffidi dopo l’ottima prova di Pagani. Proprio il numero 9 amaranto è pericoloso al 5′ con un’azione sulla sinistra ma il suo cross non viene trasformato in rete né da Calderoni né da Crescenzo. Al 9′ ci prova capitan Massimo di prima intenzione dal limite dell’area senza inquadrare lo specchio. Al 18′ il vantaggio trasteverino: lancio lungo di Angelilli per Scaffidi che sbuca alle spalle di un difensore e batte Xaxa con un pallonetto appena dentro l’area. Al 23′ il Trastevere raddoppia, Scaffidi lavora palla sulla destra, appoggia in orizzontale per Crescenzo che col piatto destro batte ancora Xaxa. I sardi reagiscono nel finale di frazione con Floris, il cui destro al 38′ termina a lato, poi con Pinna, che ci prova due volte da posizione ravvicinata ma prima colpisce le gambe di Massimo e poi calcia alto di controbalzo. La ripresa si apre con una serie di occasioni da una parte e dall’altra nel giro di pochi minuti: al 46′ Scaffidi non trova la porta in diagonale, sul rovesciamento di fronte Romano sbaglia su assist di Loi e al 50′ D’Alessandris colpisce in pieno il palo su assist di Crescenzo da destra. Un minuto dopo, Zandri blocca a terra il tiro di Loi in area mentre al 56′ Scaffidi segna su assist di Giordani in proiezione offensiva ma l’arbitro annulla. I ritmi rallentano nella parte centrale della ripresa per riaccendersi nel finale: al 73′ cross di Pinna dalla sinistra e Romano segna con un colpo di testa dal cuore dell’area. Il Trastevere non ci sta e al 79′, sugli sviluppi di un corner, ripristina le distanze con il colpo di testa vincente di Crescenzo, appostato sul secondo palo. All’84’ Severgnini prova a sorprendere Zandri dal limite e il portiere para in due tempi. È l’ultima emozione della gara, il Trastevere sale a quota 32 e, nel prossimo turno, farà visita all’Olbia.

TRASTEVERE: Zandri, Iacoponi, Angelilli, Ciucci M. (40’pt Giordani), Massimo, Schettini, Calderoni (33’st Fragnelli), Crescenzo, Scaffidi, Compagnone (21’st Ferrante), D’Alessandris (47’st D’Incoronato). A disp. Pellegrino, Spila, Cavaliere, Tocci, Di Florio. All. Stefano Tajarol (Bernardini squalificato)

COS SARRABUS OGLIASTRA: Xaxa, Rossi (34’st Calabrese), Severgnini, Ladu, Loi E. (24’st Piseddu), Morlando, Sulis, Romano, Pinna, Floris M. (29’st Loi A.), Derbali. A disp. Floris G., Demontis, Boi, Catapano, Marras, Bigotti. All. Antonio Carta

ARBITRO: Luca Di Monteodorisio di Vasto

MARCATORI: 18’pt Scaffidi (T), 23’pt Crescenzo (T), 28’st Romano (C), 34’st Crescenzo (T)

NOTE – Ammoniti: Ciucci, Zandri, D’Alessandris, Angelilli, Ladu. Angoli: 6-7. Recupero: 1’pt, 5’st

foto: Matteo Ferri