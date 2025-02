Cassino – Terracina: 2-0. La doppietta di Abreu vale il derby e l’allungo in classifica

Il Cassino non concede sconti e fa suo il derby con il Terracina. Il 2-0 finale matura nella prima parte di gara e ha un protagonista assoluto: Leo Abreu. L’attaccante portoghese si conferma ancora una volta giocatore decisivo e davvero un lusso per la categoria. La squadra di Carcione conquista il ventitreesimo risultato utile consecutivo, mantiene ancora una volta la porta di Stellato inviolata e vola a +3 sul Gelbison, bloccato sul pari ieri in Sardegna. Sugli spalti dello stadio Salveti, come si diceva una volta, il pubblico delle grandi occasioni. Sono duemila ad assistere alla sfida con i tirrenici, un centinaio quelli provenienti da Terracina. Carcione deve rinunciare agli squalificati Cocorocchio e Valente e all’infortunato Raucci. A centrocampo trova spazio Carnevale. In avanti con Abreu ci sono Tribelli e Senesi.

Il Terracina che nel mercato di gennaio ha cambiato tanto e ha visto il ritorno di Altobelli, è reduce dalla brutta sconfitta casalinga nello scontro diretto con l’IlvaMaddalena. Dopo neanche tre minuti il Cassino è già in vantaggio, Tribelli serve un assist d’oro ad Abreu che da ottima posizione non sbaglia siglando la rete numero 14 in questo campionato. Gli azzurri premono sull’acceleratore e il Terracina, arrivato al Salveti a caccia di punti salvezza, fa fatica a contenere l’intraprendenza degli azzurri. Al 24′ arriva il raddoppio, uno scatenato Abreu con un colpo di testa disegna una traiettoria a pallonetto che non lascia scampo al portiere pontino. A metà del primo tempo il Cassino ha già indirizzato il match nel verso giusto ed è quello che chiedeva Carcione, consapevole che partite come queste, se non sbloccate, possono portare a diverse insidie. Al minuto 37 è bravo Stellato ad opporsi alla conclusione di Mazzoni. Il portiere azzurro comferma il suo grande momento di forma, nel girone di ritorno è imbattuto, considerando che in occasione dell’unica rete incassata tra i pali c’era Lovecchio. Nella ripresa gli azzurri vanno ancora vicini alla rete con Abreu che centra un palo.

Il Terracina si difende con ordine e prova a proporsi in avanti alla ricerca del gol che potrebbe riaprire il match ma non ci sono grosse opportunità. Anzi è il Cassino che va ancora vicino alla terza rete prima con Herrera e poi con Tribelli. Nel frattempo dalla Sardegna arrivano buone notizie, la Gelbison inizialmente in vantaggio sul campo dell’IlvaMaddalena, subisce il pareggio e non riuscirà a portare a casa la vittoria. Di conseguenza il Cassino torna ad avere un vantaggio di tre lunghezze sulla seconda della classe. A fine partita è festa grande con i giocatori, lo staff tecnico e dirigenti che fanno festa sotto la tribuna laterale, quella occupata dal tifo organizzato. Il Cassino si gode il primato, la migliore difesa del girone e una delle migliori d’Italia e da martedì potrà iniziare a preparare la trasferta di domenica in Campania. Avversario il Savoia che sabato ha pareggiato a Monterotondo. La vittoria sul Terracina è stato frutto di una gara condotta con molta attenzione e determiunazione da tutta la squadra e dalla capacittà di possesso palla e di iniziative offensive di tutto rilievo. I tirrenici, invece, non hanno saputo avviare azioni concrete subendo contiunuamente l’aggressività dei padroni di casa.

CASSINO: Stellato, Croce, Lazazzera, Filippini, Maciariello, Mele (94′ Caiazzo), Herrera, Carnevale (82′ Rossi), Tribelli (70′ Carbone), Senesi (82′ Onesto), Abreu (76′ Bellucci). A disposizione Lovecchio, Carcione, Capuano, Paglia. Allenatore Carcione.

TERRACINA: Uva, Franco, Schiavino, Altobelli, Tonni, Martino, Pecchia (67′ Leigh), Piedra, Mazzoni (76′ Reddavide), Acquino (57′ Capone), Jelicalin (81′ Sadaj). A disposizione Riccio, Valvassori, Rozzi, Graziano, Truppo. Allenatore Palo.

Arbitro: Liberato di Ercolano.

Reti: 3′ e 24′ Abreu.

Note: ammoniti Croce, Pecchia, Jelicalin.