Vesta: D’Innocenzo “Daremo il massimo per centrare obiettivi positivi”

Si avvicina la fine del girone d’andata per l’Under 14 del Vesta e gli orange ad oggi si trovano a metà classifica. Il capitano dei classe 2011 Flavio D’Innocenzo commenta così questo debutto nell’agonistica: “Penso che la squadra stia andando bene, ma sicuramente dobbiamo lavorare e migliorare sui nostri punti deboli. Questa prima parte di campionato c’è stata d’aiuto per visionare al meglio le squadre in modo tale da arrivare alle gare di ritorno con delle nozioni in più. Adesso ovviamente con il mister ed i compagni cercheremo di usare tutte le carte che abbiamo a disposizione per scalare posizioni ed arrivare più in alto possibile”.

Nella prossima sfida D’Innocenzo ed i suoi affronteranno la Saxa Flaminia Labaro, un match importante per bissare il largo successo ottenuto nella scorsa giornata: “Sabato ci attenderà sicuramente una partita ostica, contro un avversario distante solo tre punti. Noi come sempre cerchiamo di non guardare la classifica, ma pensiamo a far bene ed ad uscire dal campo vincendo. In settimana abbiamo fatto progressi: allenamento dopo allenamento siamo sempre più focalizzati sui nostri obiettivi. Grazie ai mister stiamo facendo passi da giganti e sarà importante per noi dimostrarlo nel rettangolo verde. Da leader mi sento in dovere di aiutare e spronare il gruppo nel miglior modo possibile, sia durante le sedute, che nelle gare del weekend. Bisogna avere sempre la testa sulle spalle e lavorare più che si può per ottenere risultati positivi”.