Trastevere: a centrocampo arriva Spila

Il Trastevere calcio rende noto il tesseramento del centrocampista Andrea Spila. Il giocatore ha già esordito domenica scorsa, in occasione del match casalingo contro l’Atletico Lodigiani.

Classe 2003, cresciuto nel settore giovanile della Nuova Tor Tre Teste, Spila ha debuttato in Serie D nella stagione 2022/23, con la maglia della Tivoli (26 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D, con 2 gol e un assist) per poi disputare la scorsa stagione nella Boreale, senza saltare neanche una partita di campionato. La scorsa estate il trasferimento al Sora, nel girone F, dove rimane fino allo scorso dicembre.

Le parole di Spila

«Fin da subito ho avuto sensazioni positive, ho trovato un gruppo che ha voglia di lavorare e migliorarsi di giorno in giorno, con umiltà e dedizione. Ci tengo a ringraziare il mister e lo staff perché hanno avuto fiducia in me e mi hanno fatto debuttare domenica. Contro l’Atletico Lodigiani la squadra ha disputato una prova fantastica, abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo provato durante la settimana. Sono felice di aver giocato i miei primi minuti con questa maglia e spero di essere ancor più di aiuto per raggiungere l’obiettivo finale».

foto: Matteo Ferri