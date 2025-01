Paganese – Cassino 0-0: pari prezioso per gli azzurri e vetta solitaria

Il Cassino conquista un punto d’oro a Pagani, resiste per quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica e complice la sconfitta della Gelbison, si gode il primato in solitaria. Senza tifosi al seguito e con Lazazzera ed Herrera squalificati, gli azzurri si presentano allo stadio Torre con un’imbattibilità che dura da inizio settembre. La squadra di casa non vince da dicembre e ha a disposizione un solo risultato per rimanere in corsa per la promozione. L’avvio è contratto, al minuto 11 Abreu butta in mezzo una palla interessante su cui non arriva nessun compagno e l’occasione sfuma. Al 19′ Stellato, che risulterà il migliore in campo per gli azzurri, si supera con i piedi per respingere una conclusione ravvicinata di Faella, capocannoniere del girone G. Lo stesso attaccante campano ci riprova al 26′ ma dalla distanza e senza impensierire la difesa cassinate. Ancora Faella è lanciato a rete ma una provvidenziale uscita in anticipo con i piedi di Stellato evita il peggio. Al 38′ buona iniziativa offensiva del Cassino con Rossi che spedisce la palla in rete ma il gioco era già fermo per una posizione irregolare.

Tutto qui nella prima frazione di gioco, ad inizio ripresa la Paganese sostituisce Galizia con Langella. Al minuto 53 il Cassino resta in inferiorità numerica. L’ex D’Angelo scappa sulla corsia di sinistra, Raucci lo ferma fallosamente e per il difensore azzurro si tratta del secondo giallo e inevitabile espulsione. A questo punto ci sono da giocare 37 minuti più recupero. Carcione opera alcuni cambi, dentro Valente per Rossi, mentre Croce prende il posto di Tribelli. Il Cassino tiene bene il campo e rischia pochissimo. Al 66′ Stellato para agevolmente una conclusione di Faella. L’occasione più nitida per l’11 di casa capita all’83’ sui piedi di Petrosino che lascia partire un bel destro dal limite che si spegne di poco sul fondo. Cassino che controlla il prezioso risultato e quando può guadagna metri. Abreu pesca in area Valente che di testa schiaccia debolmente per la facile parata del portiere paganese. Nel finale l’arbitro assegna quattro minuti di recupero e la squadra di casa usufruisce di due calci piazzati da ottima posizione, ma in entrambe le situazioni la difesa azzurra se la cava egregiamente. Arriva il fischio finale e a far festa sono i giocatori del Cassino che sul campo più ostico del girone ottengono un risultato di fondamentale importanza. Era necessario tornare a casa con un risultato positivo e la squadra allenata da Imperio Carcione ha raggiunto l’obiettivo nonostante le assenze e l’inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. I punti in classifica adesso sono 42 e la testa da martedì andrà alla sfida casalinga con il Cos Sarrabus per il più classico dei testacoda.

PAGANESE: Spurio, Galizia (46′ Langella), Esposito (81′ Ferreira), Dicorato, Ianniello, Ricci (74′ Zugaro), Bucolo, De Feo (64′ Mancino), Fierro (74′ Petrosino), Faella, D’Angelo. A disposizione Grimaldi, Boccia, De Angelis, Del Gesso. Allenatore Esposito.

CASSINO: Stellato, Raucci, Cocorocchio, Filippini, Mele, Maciariello, Carbone, Senesi (68′ Bellucci), Tribelli (60′ Croce), Rossi (55′ Valente), Abreu (81′ Onesto). A disposizione Lovecchio, Carcione, Carnevale, Caiazzo, Mirto. Allenatore Carcione.

Arbitro: Dasso di Genova.

Note: ammoniti De Feo, Fierro, Ianniello, Filippini. Espulso al 53′ Raucci per doppia ammonizione.