Cynthialbalonga: Ferazzoli “Brutto blackout con l’Uri, ora sotto con la Gelbison”

Continua il rendimento altalenante della Cynthialbalonga. La squadra di mister Giuseppe Ferazzoli, dopo il bel successo interno contro la Flegrea Puteolana, è caduta inaspettatamente sul campo dell’Atletico Uri per 3-1. “Sono rimasto deluso dal passo indietro fatto rispetto al match precedente – dice l’allenatore dei castellani – Eppure avevamo cominciato anche bene andando in vantaggio col gol di Ingretolli, ma al 14esimo eravamo già sotto. Avevamo preparato la partita sapendo che loro ci avrebbero aggrediti e che avremmo giocato su un campo dove hanno pareggiato Cassino e Guidonia. Invece siamo inaspettatamente caduti sulle situazioni studiate, come ad esempio la spizzata di De Cenco per l’inserimento dei compagni. Comunque c’è poco tempo per recriminare, dobbiamo guardare avanti e cercare di presentarci nel modo migliore al match con la Gelbison”.

Proprio sulla capolista, ex squadra dello stesso Ferazzoli, l’allenatore spende parole importanti: “Arriva da una lunga serie di partite positive e al momento è la candidata numero uno alla vittoria del girone. All’andata siamo riusciti a vincere sul loro campo, ma ora le situazioni sono differenti e loro ovviamente saranno molto più attenti. Hanno un organico molto rinforzato e una qualità notevole nei giocatori offensivi: con la Sarnese hanno creato tantissimo e provano a imporre il loro gioco. Noi dovremo rispondere con concentrazione, intensità e determinazione, provando a sfruttare gli eventuali errori che commetteranno. La notizia positiva è il rientro di Bensaja che sarà a disposizione dopo il recupero dall’infortunio muscolare che lo ha costretto ai box ultimamente”. La Cynthialbalonga è ancora a sole tre lunghezze dalla zona play out: “Non essere preoccupati sarebbe un po’ da incoscienti, anche perché continuano a ripetersi alcune amnesie e ora non c’è più margine di errore. In questo momento l’unico pensiero è quello di allontanarci dalle zone pericolose ed essere molto realisti. Il presidente Bruno Camerini e il direttore sportivo Giordano Moroncelli sono rimasti male per la prestazione di domenica scorsa, ma lo stesso vale per i ragazzi e quindi domenica ci aspettiamo di vedere una squadra animata da tanta voglia di riscatto”.