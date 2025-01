Puteolana – Trastevere 1-0: decide Mungo

Il Trastevere cade di misura a Pozzuoli, contro la Puteolana, in una gara fortemente condizionata dalle decisioni della terna arbitrale. Gli amaranto vengono sconfitti dalla rete di Mungo in avvio di ripresa ma recriminano per un’irregolarità in occasione della rete campana e per un gol fantasma non visto dall’assistente.

Rispetto al pareggio contro il Guidonia Montecelio di domenica scorsa, Bernardini ripropone Iacoponi dal primo minuto, esordio da titolare per Ferraro e debutto assoluto per Mattia Ciucci in maglia amaranto. Assenti, oltre ai lungodegenti Massimo e Ferrante, anche Angelilli e Lorusso. Nel primo tempo succede ben poco, con gli amaranto bravi a difendersi con ordine senza concedere occasioni agli avversari, ma poco incisivi nelle ripartenze. L’unico a farsi vedere dalle parti di Zandri è Mungo, che al 7′ non inquadra lo specchio su punizione e al 10′ prova a sorprendere l’estremo difensore direttamente dalla bandierina ma Zandri allunga la traiettoria in angolo. Nella ripresa, Puteolana subito pericolosa con Coniglio poi, al 52′, il primo episodio da moviola: Bombaci sfonda sulla sinistra e serve a Mungo l’assist che il numero 7 trasforma in gol con una gran botta, tra le proteste del Trastevere per un fallo su Iacoponi ad inizio azione. Gli amaranto reagiscono, Giordani ci prova allo scoccare dell’ora di gioco ma trova la risposta di Polverino. Al 74′ Ciucci svetta di testa sugli sviluppi di un corner, la palla sbatte sotto la traversa e rimbalza oltre la linea ma per l’assistente non è gol. Nel finale, Zandri tiene a galla il Trastevere con una parata di piede sul tiro di Bombaci e in pieno recupero è il neo entrato Calderoni, con un tiro di controbalzo da fuori area, a mettere i brividi a Polverino. Finisce 1-0 per la Puteolana, gli amaranto restano a quota 23 in classifica e domenica prossima ospiteranno il Real Monterotondo, nel primo dei due impegni consecutivi allo Stadium.