Cassino – Atletico Lodigiani 2-1: Bellucci allo scadere regala la vittoria agli azzurri

Un Cassino meno bello del solito centra allo scadere una vittoria di fondamentale importanza nella corsa verso la promozione. A cadere al Salveti è l’Atletico Lodigiani che gioca un buon match e tiene testa agli azzurri ma si arrende in extremis al gol di testa dell’ex Bellucci, che aveva iniziato la stagione proprio nel club capitolino. Il tecnico Carcione deve rinunciare tra i pali allo squalificato Stellato, al suo posto Lovecchio che non è un under. Ne conseguono diversi cambi nell’11 che parte dal primo minuto. In difesa il sacrificato è Cocorocchio che si accomoda in panchina, al suo posto il 2005 Croce. A centrocampo ci sono sia Mele che Carbone e Tribelli parte dal primo minuto. Il talento di Castelnuovo Parano non delude la fiducia dell’allenatore e dopo sei minuti sblocca il risultato. Buona giocata di Valente che trova proprio Tribelli in buona posizione per deviare a rete. Dunque per il Cassino arriva subito il vantaggio e in partite come quelle contro squadre che lottano per salvarsi e si chiudono e la cosa più importante.

La Lodigiani però non rinuncia ad attaccare e al 25′ ha l’occasione per pareggiare. Lovecchio non è perfetto in uscita sull’ex Marcheggiani ed è costretto al fallo. Non ci sono dubbi sull’assegnazione del calcio di rigore, ma il portiere azzurro si riscatta prontamente respingendo il tiro dell’esperto giocatore della Lodigiani che ha lasciato un buon ricordo a Cassino. Passata la paura la squadra di Carcione torna a condurre il gioco ma non riesce a rendersi particolarmente pericolosa. Nella ripresa sale d’intensità la manovra dell’11 avversario e al 60′ Malvestuto colpisce la traversa. Il Cassino continua ad essere poco propositivo e il pareggio della Lodigiani e ormai nell’area e si materializza al minuto 82 con Lancioni che da buona posizione non sbaglia e supera Lovecchio. Al minuto 88 lo stesso Lancioni e Lazazzera vengono espulsi dal direttore di gara lasciando le due squadre in dieci uomini. Ci si avvia alla conclusione del match quando Bellucci, da poco in campo, trova la rete della vittoria facendo esplodere lo stadio. Il cross è di Rossi che pesca in piena area il figlio d’arte che devia di testa, la palla tocca il palo e si insacca alle spalle di Stancampiano. Per Bellucci prima rete in maglia azzurra e un ottimo impatto con il suo nuovo pubblico. Per la Lodigiani non c’è più tempo per recuperare e il Cassino si gode la sua undicesima vittoria in campionato, forse la più sofferta tra le mura amiche. Il primato è salvo e sempre in compagnia della Gelbison, ieri vittoriosa con la Sarnese.

CASSINO: Lovecchio, Filippini, Lazazzera, Croce, Raucci (83′ Onesto), Mele, Carbone (61′ Herrera), Tribelli (71′ Bellucci), Senesi (54′ Maciariello), Valente (54′ Rossi), Abreu. A disposizione Gabriele, Cocorocchio, Caiazzo, Carnevale. Allenatore Carcione.

ATLETICO LODIGIANI: Stancampiano, Paolelli, Barboni (46′ Ciaramella), Rugieri, Armini, Malvestuto, Perrotta (61′ Lancioni), Tarantino (77′ Sebastiani), Falilò, Marcheggiani (85′ Petti), Sini. A disposizione Ermini, Cerenza, Tocchi, Sani, Oriano. Allenatore Feola.

Arbitro Eremitaggio di Ancona.

Reti: 6′ Tribelli, 82′ Lancioni, 91′ Bellucci.

Note: ammoniti Valente, Raucci, Herrera, Maciariello, Barboni, Stancampiano. Espulsi all’88’ Lazazzera e Lancioni.