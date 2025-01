Serie D: il punto su Cassino e Sora

La prima giornata di ritorno del campionato di serie D ha visto il Cassino confermarsi al primo posto in classifica mentre il Sora è arrivata una cocente sconfitta casalinga. Nel girone D gli azzurri superano con un netto 3-0 il Trastevere, vendicano con lo stesso risultato la sconfitta dell’andata e salgono a quota 37 in graduatoria. Ora i punti di vantaggio sono sempre due sul Gelbison ma quattro su Paganese e Puteolana. Il risultato non deve trarre in inganno perché battere la formazione romana non è stato facile.

Nel primo tempo sono state davvero poche le emozioni, poi nella ripresa il divario tra le due squadre è stato netto. Grande protagonista il portoghese Abreu che con le sue reti messi a segno è giunto a 12 marcature in questo campionato. Due gol di ottim fattura, soprattutto il secondo, un’autentica perla dalla distanza, raro da vedere a queste latitudini. Un giocatore in grado di fare la differenza e che il Cassino si tiene stretto. A segno è andato anche Filippini, bravo a capitalizzare un cross perfetto del nuovo acquisto Tribelli. Positivo anche l’esordio si Senesi.

“Sono felice – afferma mister Carcione – per come abbiamo interpretato la gara, nei precedenti tre anni non avevamo mai vinto al ritorno dopo la pausa natalizia. Temevamo un po’ questa partita anche perché io sono malato di numeri. E invece stavolta è andata bene. Sono contento dell’inserimento dei nuovi arrivi, si stanno amalgamando bene con il resto del gruppo e questo è uno dei nostri segreti. Ho la fortuna di allenare ragazzi veri con tante qualità che vanno al di là del campo. La squadra ha ancora dei margini di miglioramento, lavoriamo ogni settimane per questo. Ora siamo primi in classifica, non so quale sarà la nostra posizione a fine campionato, ma l’importante che si è creato un qualcosa di bello, c’è un progetto, un’idea, un lavoro che va avant da anni e i tifosi ci sono vicino. È bello vedere e sentire il loro incitamento dagli spalti”.

Nel prossimo turno azzurri di scena a Monterotondo. Nel girone F il Sora ha rimediato una sconfitta casalinga con il Roma City con i capitolini che vanno a segno in pieno recupero. All’andata era successo l’esatto contrario. Una beffa per i bianconeri che avevano disputato una buona gara. La classifica preoccupa, serve maggiore continuità e qualche gol in più. ” Difficile commentare – afferma mister Schettino – la partita. Io non parlo mai degli arbitri ma stavolta non è facile, ci sono stati errori evidenti che ci hanno penalizzato. Avevamo giocato un ottimo match , come due settimane fa con l’Atletico Ascoli. Il pareggio ci stava stretto, figuriamoci perdere. Usciamo a mani vuote ma ci vuole equilibrio nei giudizi. Una sconfitta immeritata allo scadere non può fare dimenticare quanto di buono fatto nel corso della gara. Guardiamo avanti, credo nelle qualità del mio gruppo”.