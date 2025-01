Sabaudia – Vjs Velletri 0-1: a segno Cafarotti

La Vjs Velletri apre nel migliore dei modi il nuovo anno con una preziosissima vittoria sul difficile campo del Sabaudia. Gli uomini di Mister De Celis espugnano la terra pontina con una rete di Cafarotti e si aggiudicano uno scontro diretto fondamentale sorpassando in classifica proprio il gialloblù.

Partita ben interpretata dai rossoneri che hanno subito aggredito tutti gli spazi, creando diverse occasioni per passare in vantaggio. Il punteggio si è poi sbloccato al quarantesimo con una grande conclusione, parabola beffarda sul secondo palo, di Cafarotti che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Nella ripresa sono state diverse le occasioni che la Vjs ha sciupato per chiudere il match, ma di contro quasi mai Nied è stato impegnato in parate degne di nota. I veliterni recriminano anche per un rigore non concesso.

Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi con tre punti di platino sul campo di una diretta concorrente, ma adesso per i ragazzi di De Celis c’è l’obbligo di tornare a fare bottino pieno tra le mura amiche del “Giovanni Scavo” a partire da domenica, quando a Velletri arrivera l’Atletico Ardea. Appuntamento alle ore 14:30.