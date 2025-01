Ghiviborgo – Ostiamare 3-2: Persichini e Pinna non bastano

Trasferta amara per l’Ostiamare, che gioca a viso aperto in casa del Ghiviborgo ma non riesce a tornare dalla Toscana con dei punti: finisce infatti 3-2 per i padroni di casa. La sfida inizia subito bene per i biancoviola di, che grazie ad una ottima pressione offensiva riescono ad intercettare il giro palla basso dei lucchesi e ad andare in vantaggio grazie al tocco di Persichini. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, con Gori che al 12′ spaventa Morlupo andando però a colpire la traversa prima di presentarsi sul dischetto del rigore pochi minuti più tardi. Ad essere punito è un intervento di Checchi, con la parità che dura fino all’intervallo visto che un altro possibile rigore, stavolta in favore dell’Ostiamare con l’intervento dubbio subìto da Kouko, non viene fischiato.

Nella ripresa il copione si ripete: immediato nuovo vantaggio biancoviola firmato, stavolta, da Pinna con una grandissima conclusione a chiudere un’azione nata da un calcio piazzato, e il Ghiviborgo a reagire conquistando un altro calcio di rigore. Stavolta è una trattenuta di Pontillo a permettere a Gori di presentarsi a tu per tu con Morlupo, siglando il nuovo pareggio dei toscani. L’Ostiamare non si abbatte e torna ad attaccare con convinzione, esponendosi però alle ripartenze del Ghiviborgo che al 27′ riesce a ribaltare il punteggio con Nottoli a concludere il contropiede superando Morlupo. Non basta all’Ostiamare la reazione ed il gol sfiorato da Persichini: la sfida si chiude sul 3-2.

GHIVIBORGO Gambassi, Barbera, Vari, Campani (40’st Signorini), Nottoli, Giannini (21’st Russo), Lopez, Conti, Fischer (44’st Bifini), Gori, Bura PANCHINA Bonifacio, Caiaffa, Simonetta, Bassano, Noccioli, Schievenin ALLENATORE Bellazzini

OSTIAMARE Morlupo, Peres (40’st Menichelli), Pinna, Kouko, Rasi, Proietti (31’st Morano), De Crescenzo (47’st Perroni), Persichini, Pontillo, Checchi (35’st Sacko), Mercuri PANCHINA Calabrese, Ciavarelli, Marrali, Felici, Calvo ALLENATORE Minincleri

MARCATORI Persichini 3’pt (O), Gori 16’pt rig. e 6’st rig. (G), Pinna 3’st (O), Nottoli 27’st (G)

ARBITRO De Santis di Udine

NOTE Ammoniti Marrali, Pontillo, Proietti, Pinna, Peres, Giannini, Barbera