Cassino – Trastevere 3-0: show di Abreu

Il Cassino parte con il piede giusto nel nuovo anno, supera 3-0 il Trastevere e conquista la quinta vittoria consecutiva. Al Salveti decide una pregevole doppietta di Abreu, sempre più leader di un gruppo che si conferma al vertice della classifica. Sugli spalti Mele, ancora con i postumi di un’influenza, parte dalla panchina. Senesi fa il suo esordio in maglia azzurra mentre in avanti Rossi è preferito a Valente come partner di Abreu. Nei primi minuti succede poco, il Trastevere è ben disposto in campo e si difende con ordine. Al 10’ l’unica vera occasione per il Cassino. Senesi va via sulla sinistra e crossa al centro, la difesa romana respinge, sulla palla dal limite si avventa Carbone che di destro sfiora il palo. I ritmi sono bassi come una classica partita di inizio anno, a metà tempo buona chance per il Trastevere con l’ex D’Alessandris che scappa sulla destra e serve un buon assist a Lorusso che da ottima posizione pasticcia e Stellato blocca senza problemi. Si va avanti senza particolari emozioni, al minuto 36’ Crescenzo resta a terra al limite dell’area e reclama un colpo proibito ma le sue proteste portano al primo cartellino giallo della partita.

Nella ripresa dopo appena tre minuti il risultato si sblocca. Filippini dalla sinistra pesca la sponda aerea di Rossi per Abreu che da centro area con una grande conclusione batte Zandri e fa esplodere il Salveti. Per l’attaccante lusitano undicesima rete in questo campionato. Al 57’ Senesi ci prova dai 25 metri, il bel destro del giocatore di Genzano impensierisce Lazzarini che si salva in due tempi. Poco dopo si fa vivo il Trastevere con lo spunto personale di Angelilli che entra in area e calcia a rete trovando l’opposizione di Stellato che devia in angolo. Al 69’ capitan Cocorocchio ci prova dal limite strappando gli applausi del pubblico ma la palla si perde di poco alta. Al minuto 76’ il fantastico raddoppio del Cassino che porta ancora la firma di Abreu. Il centravanti portoghese guadagna campo sulla tre quarti e lascia partire un tiro a giro che si infila sotto l’incrocio alla sinistra di Zandri. E per Abreu sono dodici i centri in questo campionato. Sulle ali dell’entusiasmo il Cassino ci prova ancora con Senesi e poi nuova chance per Abreu che stavolta, da buona posizione, calcia alto. Nel finale sempre il Cassino protagonista, prima Valente fallisce il suo primo gol stagionale, poi in pieno recupero il ritorno di Tribelli viene battezzato al meglio con un assist perfetto per la testa di Filippini che di testa non sbaglia e firma il 3-0. Fa festa il Cassino che inizia il girone di ritorno nel migliore dei modi e nel prossimo di turno sarà di scena sul campo del Real Monterotondo.

CASSINO: Stellato, Cocorocchio, Lazazzera, Filippini, Raucci, Maciariello (71’ Tribelli), Carbone, Herrera (71’ Mele), Senesi (89′ Bianchi), Rossi (62’ Valente), Abreu (83’ Onesto). A disposizione Lovecchio, Carcione, Croce, Carnevale. Allenatore Carcione.

TRASTEVERE: Zandri, Mattia, Schettini (67’ Marsili), Giordani, Calderoni, Crescenzo, Iacoponi (70’ Fragnelli), Angelilli, D’Alessandris (65’ Ferraro), D’Incoronato (88′ Vacca), Lorusso. A disposizione Lazzarini, Ciucci, Conte, Cavallini, Lattanzi. Allenatore Bernardini.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio. Reti: 48’ e 76’ Abreu, 94′ Filippini.

Note: ammoniti Crescenzo, D’Incoronato, Valente, Abreu. Spettatori 1300 circa.