Serie D: il punto su Cassino e Sora

La decima giornata del campionato di serie D ha portato un analogo destino per Cassino e Sora con due pareggi (1-1) tra le mura amiche. Nel girone G gli azzurri hanno impattato con un avversario sempre scomodo come il Cynthialbalonga.

Non è stato il miglior Cassino della stagione ma la squadra di Imperio Carcione era stata comunque brava nella ripresa a sbloccare il risultato con Lazazzera, la colpa è stata rilassarsi troppo dopo il vantaggio e subire il gol del pari con l’ex D’Angelo. Un punto che permette comunque di conquistare il nono risultato utile consecutivo e in classifica la posizione è la terza a due lunghezze dalla capolista Guidonia. La formazione dell’hinterland romano sarà avversario domani in coppa Italia per i trentaduesimi. Si gioca a Guidonia in gara unica. “Devo dire – afferma Imperio Carcione – che la squadra ha lottato e fatto vedere buone cose contro un avversario che sapevamo potesse portarci delle difficoltà. Abbiamo rischiato pochissimo, dopo il vantaggio avremmo dovuto fare maggiore attenzione. Poi è chiaro che i ragazzi hanno comunque provato a vincerla ma a quel punto gli ospiti si sono difesi bene e il pareggio ci sta. In questo momento ci mancano giocatori importanti a centrocampo, ma voglio comunque elogiare chi sta giocando. Carnevale, per esempio, sta crescendo e dando un contributo importante. In avanti mi è piaciuto anche Gomez che ha fatto un lavoro prezioso”.

Il vice presidente Andrea Balsamo dice la sua sul mercato. “Abbiamo inserito Fiilppini – afferma il dirigente azzurro – che si è subito ben integrato. Direi che nel reparto difensivo non ci saranno altre variazioni. Sicuramente interverremo a centrocampo e in attacco dove qualcosa manca. Di comune accordo con il tecnico Carcione stiamo valutando diversi profili e ci saranno delle novità più avanti. Vogliamo continuare a recitare un ruolo importante in questo campionato, che si sta dimostrando molto equilibrato”. Con il lungo infortunio di Magliocchetti e il tardivo rientro di Traditi, la squadra sicuramente ha perso qualche colpo. Nel girone F prezioso pareggio casalingo per il Sora con la capolista Chieti. I bianconeri sognano la vittoria con il vantaggio nella ripresa firmato da Bauco, ma nella parte finale del match vengono raggiunti dagli abruzzesi. Per il neo tecnico Massimiliano Schettino si tratta del primo punto conquistato dopo la sconfitta all’esordio a Teramo. “Già in Abruzzo – afferma l’allenatore bianconero – avevamo fatto vedere buone cose ma il risultato non ci aveva premiato. Oggi abbiamo tenuto testa a una squadra importante e direi che questo punto va bene, non ho nulla da rimproverare né errori da sottolineare. I ragazzi finora hanno fatto un buon lavoro, già prima del mio arrivo, io sto aggiungendo dei concetti e chiaramente c’è da fare ancora molto. Martedì ci ritroviamo per preparare il match con il Termoli. Ho un gruppo disponibile e accogliente che ha voglia di lavorare e di provare sempre a migliorarsi. Di questo ne sono felice come sono contento del supporto da parte del nostro pubblico. Avevo chiesto calore da parte del tifo e direi che siamo stati accontentati. I ragazzi hanno bisogno di grande sostegno e il risultato positivo con il Chieti lo dedico a tutta la gente che ci segue e che fa sacrifici per noi”.