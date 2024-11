Cassino – Savoia 3-1: gli azzurri riconquistano la vetta

Il Cassino torna alla vittoria superando per 3-1 il Savoia e conquistando la vetta della classifica seppur in coabitazione con Paganese e Guidonia. Grande protagonista di giornata Leo Abreu, autore di una doppietta nella prima frazione e che consente al giocatore portoghese di salire a quota otto reti dall’inizio del campionato. A tempo scaduto la rete di Onesto. In mezzo un pomeriggio di tensione, con un tifoso del Cassino che ha accusato un malore nel primo tempo con sospensione del match per sette minuti. Per fortuna nessuna conseguenza fisica. Molto di peggio è capitato tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, ritardato di venti minuti a causa di una invasione di campo da parte di un nutrito gruppo di sostenitori del Savoia. Incappucciati, si sono diretti verso il settore del tifo organizzato cassinate lanciando fumogeni. Il pronto intervento degli agenti ha evitato conseguenze peggiori. Mister Carcione deve rinunciare a Traditi e Islamaj, anche nel Savoia ci sono delle assenze pesanti. Al 9′ il Cassino è già in vantaggio. Incertezza di Marisei sul rinvio, Abreu alle sue spalle conquista palla e batte D’Agostino. Lo stesso Marisei dieci minuti più tardi commette fallo in piena area su Raucci. L’arbitro non ha dubbi, è rigore. Dal dischetto Abreu realizza il 2-0 con grande precisione. Al 27′ è bravo Stellato a respingere una conclusione angolata di Negro. Al 35′ il portiere azzurro si supera su Maniero, sulla ribattuta Negro viene atterrato fallosamente. E’ rigore che lo stesso Negro mette a segno. Savoia che riapre il match. Poco prima dello scadere D’Agostino si supera negando la tripletta ad Abreu. Nella ripresa al minuto 58 ospiti vicini al pari con Maniero, su assist di Negro, ma Stellato compie un grande intervento. I ritmi nel secondo tempo sono più lenti, fioccano i cartellini gialli e la gara è decisamente meno bella rispetto alla prima frazione. il Cassino difende il risultato e in pieno recupero con il Savoia che si gioca il tutto per tutto, arriva il 3-1. Bravo Onesto a involarsi verso la rete avversaria e a scavalcare D’agostino in uscita. Il Cassino conquista la sua quinta vittoria in campionato e vola a quota 17 in classifica. Si tratta del settimo risultato utile conseutivo per la squadra cara al presidente Rossi. Dopo due pareggi consecutivi era importante centrare un successo in uno scontro diretto e non era facile considerando che il Savoia aveva giocato il sabato rispetto agli azzurri impegnati appena tre giorni prima nel derby di Terracina. Non c’è tempo per respirare perché domenica si torna già in campo con la prima trasferta campana della stagione e sul campo della Sarnese.

CASSINO: Stellato, Raucci, Lazazzera, Cocorocchio, Maciariello, Herrera (60′ Carnevale), Mele, Valente (75′ Croce), Magliocchetti (73′ Onesto), Gomez (66′ Bianchi), Abreu. A disposizione Lovecchio, Carcione, Caiazzo, Ceccarelli, Rossi. Allenatore Carcione.

SAVOIA: D’agostino, Bitonto (77′ Di Guida), Passaro, Orta, Mengoli (70′ Della Vecchia), Negro, Bezzon, Maniero, Celli, Del Mondo (77′ Cavallo) Marisei (32′ Fiasco). A disposizione Santino, Crivellini, Onda, Paudice, Franci. Allenatore Campilongo.

Arbitro: Galiffi di Alghero.

Marcatori: 9′ Abreu, 19′ Abreu (rig.), 35′ Negro (rig.), 94′ Onesto.

Note: ammoniti Onesto, Lazazzera, Stellato, Mele, Maciariello, Bianchi, Maniero, Fiasco, Della Vecchia. Spettatori 1200 circa.