Cos Sarrabus – Cassino 0-1: decide Gomez

Un gol di Gomez nel primo tempo permette al Cassino di espugnare Tertenia e conquistare la quarta vittoria consecutiva. Il successo di misura sul Cos Sarrubus Ogliastra vale il primato in classifica dopo cinque giornate di campionato. La squadra di Carcione ancora una volta ha dimostrato grande solidità difensiva e ha saputo colpire al momento giusto sfiorando anche il raddoppio. Il tecnico di Piedimonte siede finalmente in panchina dopo aver scontato le quattro giornate di squalifica. A centrocampo debutta Mele, si vede dal primo minuto anche Islamaj con Magliocchetti che è in panchina.

La prima occasione per il Cassino arriva al minuto 17 proprio con il centrocampista albanese, ma il suo destro velenoso viene parato da Xaxa. Passano quattro minuti e gli azzurri in mischia, in un’azione confusa, centrano due pali. La squadra di casa, ancora a secco di vittorie, ci prova con Santoro e Piseddu ma Stellato è attento e controlla. Al 38′ il risultato si sblocca, Mele serve Gomez che si distende sulla fascia per poi lasciar partire un gran tiro dal limite che sorprende Xaxa sul secondo palo. Per l’attaccante argentino è la seconda rete consecutiva in maglia azzurra dopo quella messa a segno domenica scorsa con la Paganese. Ad inizio ripresa il Cos prova ad essere più incisivo, al 47′ tentativo di Ladu su assist di Santoro ma la difesa azzurra controlla nel migliore dei modi. Poco dopo una punizione di Demontis da buona posizione trova pronta la barriera cassinate ad opporsi. Abreu prova a chiuderla al 65′ ma Xaxa non si lascia sorprendere. Al 69′ Aloia per il Cos cerca di impensierire la retroguardia cassinate con un bel colpo di testa che trova l’ottimo intervento di Stellato. Girandola di cambi, ci si avvia verso il tramonto del match. L’arbitro comanda quattro minuti di recupero, al terzo di questi sugli sviluppi di un corner calciato da Santoro, Loi pesca in area il neo acquisto sardo Monteleone che per poco non trova lo specchio della porta. Finisce con il successo di misura del Cassino anche ieri seguito da un gruppo di tifosi in Sardegna. Gli azzurri salgono a quota 12 in classifica che guidano in compagnia dell’Anzio. Domenica prossima al Salveti arriverà l’Olbia, in questo momento fanalino di coda in classifica e che la settimana scorsa ha esonerato Marco Amelia.

COS SARRABUS: Xaxa, Severgnini, Donnarumma (58′ Monteleone), Derbali, Piseddu, Morlando (61′ Boi), Demontis, Loi, Ladu, Santoro, Aloia (72′ Mesina). A disposizione Floris, Cabiddu, Loi, Caferri, Rarinca, Mameli. Allenatore Loi.

CASSINO: Stellato, Raucci, Cocorocchio, Lazazzera, Maciariello, Mele, Herrera (92′ Croce), Valente, Islamaj (55′ Carnevale), Abreu. Gomez (74′ Onesto). A disposizione Lovecchio, Magliocchetti, Caiazzo, Rossi, Bianchi. Allenatore Carcione.

Arbitro: Pelaia di Pavia.

Marcatore: 38′ Gomez.

Note: ammoniti Donnarumma e Cocorocchio.