Vjs Velletri – Pontinia 0-1: decisiva la rete di Mazza

La Vjs Velletri rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria casalinga e cede a un Pontinia organizzato e cinico, restando a quota 2 punti in classifica.

La gara non è emozionante e nella prima mezz’ora non succede praticamente nulla. I rossoneri tengono il pallino del gioco in mano e i pontini provano ad agire in contropiede, ma gli spazi sono chiusi da entrambe le parti. Al 30esimo, d’improvviso, il primo di tre lampi da parte degli ospiti: lancio lungo a scavalcare la difesa e Onorato si trova a tu per tu con La Rosa, si ferma e tira da dentro l’area di rigore spedendo alto. Passano due minuti e il Pontinia si rende protagonista di un’azione avvolgente, al limite dell’area stavolta è Spirito a conquistare palla e tirare di prepotenza mandando alto. Al 33esimo altro contropiede, stavolta sull’out sinistro, degli ospiti con la sgroppata di Mazza che poi entra in area e tenta il tiro a giro non inquadrando la porta. La Vjs Velletri si fa viva al 43esimo con un calcio di punizione di Schiavon, Fiori devia in angolo.

Nella ripresa il Pontinia dopo 10′ va in vantaggio: errore in uscita da parte dei rossoneri, Onorato allarga il gioco per Spirito che scarica al centro dove c’è Mazza pronto per il tap in vincente che mette fuori causa La Rosa. Lo svantaggio scuote i rossoneri che iniziano ad attaccare con più veemenza e si rendono pericolosi prima con Mollo, la cui conclusione al 35′ è respinta in corner, poi con Bala che riceve da Carlino e conclude alto sopra la traversa. Il team di Valenti attacca a spron battuto ma rischia in ripartenza al 42′, quando Altobelli colpisce il palo con un tiro deviato, la difesa risolve. Le speranze di pareggio della Vjs si spengono al 45′, Carlino su punizione crossa in area, la difesa respinge e Cafarotti da buona posizione sfiora la traversa.

La Vjs Velletri è ora chiamata al pronto riscatto contro i Canarini Rocca di Papa, fin qui imbattuti ma a secco di vittorie con tre pareggi all’attivo in tre giornate disputate.