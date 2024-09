Lazio: con la Dinamo Kiev tante novità rispetto a Firenze

Mercoledì sera alle 21 la Lazio di Baroni scenderà in campo per il primo turno di Europa League contro la Dinamo Kiev. Archiviata la sconfitta di Firenze, i biancocelesti cercheranno di partire con il piede giusto in Europa. In vista del match di domenica contro la capolista Torino il tecnico toscano ha in mente un maxi-tournover. Tra i pali tornerà sicuramente il portiere di coppa Mandas. Coppia centrale da valutare: con Gigot ancora out, toccherà a uno tra Patric e Romagnoli affiancare lo spagnolo Gila.

A destra, Lazzari lascerà il posto a Marusic e possibile chance per Luca Pellegrini sull’altra corsia. A centrocampo giocherà sicuramente Vecino insieme a Rovella. Davanti i dubbi più grandi: Dia e Castellanos sono recuperati, possibile staffetta per loro. L’ex tecnico del Verona sta valutando la possibilità di far partire titolare Pedro , con Tchaouna e capitan Zaccagni a completare l’attacco.