Guidonia – Trastevere 2-0: Maurizi e Calì decisivi

Il Trastevere tiene testa al Guidonia Montecelio ma deve arrendersi nel finale alle reti di Maurizi e Calì, cedendo il passo nella seconda giornata del girone G di Serie D.

Bernardini opta per un cambio rispetto all’undici vittorioso contro il Cassino: esordio per Mocanu, che prende il posto di Lorusso in attacco. Tra i padroni di casa, che al debutto in campionato hanno pareggiato in casa della Paganese, in campo da titolare l’ex capitano amaranto Sfanò. I primi trenta minuti di gara scivolano via senza grossi sussulti e la sfida si accende proprio alla mezz’ora, prima con il colpo di testa di D’Incoronato servito da destra da Mocanu e parato centralmente da Mastrangelo, poi con il destro dalla distanza di Icardi che non spaventa Manni. Al 36′ l’estremo difensore del Guidonia sbaglia il rinvio e consegna palla a Calderoni, che apre a destra per Angelilli il cui cross basso viene deviato in angolo dal provvidenziale intervento difensivo di Errico, in anticipo su Mocanu. D’Antoni perde per infortunio Tounkara già nel primo tempo ma il suo sostituto, El Bakhtaoui, si rivela l’uomo decisivo. L’ex Cynthialbalonga crea due occasioni prima dell’intervallo: al 38′ elude Giordani sul lancio lungo di Giordani e calcia di poco alto sulla traversa, al 44′ chiude un’azione in tandem con Calì senza inquadrare lo specchio dall’interno dell’area di rigore. Nella ripresa parte molto meglio il Trastevere, che nei primi dieci minuti spinge alla ricerca del gol e chiude dietro gli avversari. Al 55′ Lorusso calcia dalla distanza ma colpisce solo l’esterno della rete mentre al 66′ Ferrante cerca Crescenzo con un lancio dalla trequarti ma la spaccata del centrocampista amaranto non trova lo specchio. Tra il 78′ e l’81’ il Guidonia Montecelio sblocca e chiude la gara: prima è Maurizi a sbucare alle spalle della difesa e capitalizzare l’assist nel corridoio di El Bakhtaoui, dopo aver saltato anche Manni, poi è Calì, con un controllo di destro e una conclusione di sinistro dal centro dell’area a sfruttare il filtrante dello stesso El Bakhtaoui. Nel finale il Trastevere prova generosamente a ridurre lo svantaggio ma in pieno recupero rischia il terzo gol, ancora con Calì che, lanciato in contropiede, sbaglia la misura del tocco sull’uscita di Manni. Il Trastevere torna in campo domenica prossima, allo Stadium, contro la Puteolana.

MARCATORI: 33’st Maurizi, 37’st Calì

GUIDONIA MONTECELIO: Mastrangelo, Piroli, Sfanò, Cristini, Spinosa, Guerriero (41’st Stefanelli), Rossi (11’st Maccari), Icardi (11’st Buono), Calì, Errico (27’st Maurizi), Tounkara (28’pt El Bakhtaoui). A disp. Guerrieri, Giordani P., Succi, Calzone. All. D’Antoni

TRASTEVERE: Manni, Iacoponi (47’st Crovello), Angelilli (45’st Cavaliere), Schettini, Massimo (41’st Mariani), Giordani V., Calderoni (36’st Marsilii), Crescenzo, Mocanu (7’st Lorusso), Ferrante, D’Incoronato. A disp. Pellegrino, Scarton, Cavallini, Vaccà. All. Bernardini

ARBITRO: Salvatore Fresu di Sassari

ASSISTENTI: Franzjoseph Grasso di Acireale – Piergiorgio Stotani di Viterbo

NOTE – Ammoniti: Angelilli, Crescenzo. Angoli: 4-5. Recupero: 2’pt, 4’st