Unipomezia: Bagaglini “Una vittoria che può darci ancora più fiducia”

L’Unipomezia conquista i primi tre punti al debutto in campionato, imponendosi per 2 a 0 sul Città di Anagni grazie ai gol, uno per tempo, di Delgado e Ribeiro Dos Santos. Un successo meritato per l’undici di mister Casciotti, che ha imposto il proprio gioco sin dalle battute iniziali, gestendo poi il risultato senza correre particolari rischi. I rossoblù sono riusciti ad ottenere il primo clean sheet della stagione dimostrando grande solidità, come sottolineato dal centrale Matteo Bagaglini:

“Con il Città di Anagni è arrivata una bella vittoria, sono contento per tutto il gruppo perché è un risultato che può aiutarci a trovare fiducia e ad affrontare nel migliore dei modi la preparazione della prossima gara. Siamo felici di non aver subito gol e dobbiamo continuare su questa strada. La partita non è stata affatto facile, loro sono un’ottima squadra ed è stato necessario il sacrificio di tutti. Nel precampionato ci siamo allenati duramente, ma ho visto da subito il giusto spirito. Il nostro percorso di crescita è iniziato nella passata stagione e siamo soddisfatti dei miglioramenti ma allo stesso tempo sappiamo di poter fare ancora meglio”.

Bagaglini e compagni andranno ora in cerca di continuità sul campo dell’Atletico Pontinia, una trasferta da non sottovalutare: “Siamo consapevoli del nostro potenziale, siamo un gruppo importante, prima di uomini che di calciatori e sono convinto che questo possa fare la differenza nei momenti di difficoltà. Abbiamo già iniziato a pensare alla prossima sfida, mi aspetto una partita piena di insidie ma ci faremo trovare pronti. Loro hanno cambiato molto in estate, ma possono contare su individualità di grande livello. Non abbiamo un obiettivo ben definito per il campionato ma siamo ambiziosi ed ogni domenica scenderemo in campo per vincere. A fine stagione vedremo cosa siamo riusciti a fare”.

