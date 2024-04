Cassino – Budoni 1-1: per gli azzurri in rete D’Angelo. Poi la festa del Centenario

Nell’ultimo impegno casalingo della stagione il Cassino non va oltre il pari con il Budoni. Gli azzurri vanno in vantaggio nella prima frazione con D’Angelo ma nella ripresa vengono raggiunti su rigore. Un risultato che ai sardi non serve a nulla perché da ieri sono retrocessi aritmeticamente nel campionato di Eccellenza. La squadra di Carcione resta quinta e molto probabilmente sarà questa la posizione con cui chiuderà la regular season. Resta da scoprire l’avversaria dei playoff, al momento l’Ischia ma per saperlo con certezza bisognerà attendere domenica prossima. Ieri sera, dalle 19, una grande festa ha celebrato il centenario del club cassinate, con piazza Diaz colorata di azzurro e tante emozioni per un evento da ricordare. Venendo al match, gli azzurri passano in vantaggio al minuto 10. Cross di Raucci e gran colpo di testa di D’Angelo che non lascia scampo al portiere avversario. Si tratta della quinta rete in campionato per l’attaccante napoletano. Poco dopo Abreu ci prova addirittura da centrocampo e la conclusione dell’attaccante portoghese termina di poco sul fondo strappando gli applausi del pubblico del Salveti. Il Budoni si difende come può ma il Cassino ne ha di più e prima va vicino al raddoppio con un ispirato Abreu e successivamente colpisce un clamoroso palo interno con D’Angelo. Si va al riposo con gli azzurri avanti di misura. Nel secondo tempo cambia la musica con il Budoni più offensivo e che trova la rete del pari al minuto 56. Lancioni al termine di una grande azione viene atterrato in area. È rigore, dal dischetto Spano non sbaglia.

Il Cassino cala e i sardi ne approfittano. Lancioni e Ortenzi mettono i brividi alla retroguardia azzurra ma l’occasione più clamorosa è per Spano che all’80’ manca il raddoppio. L’attaccante isolano si presenta solo davanti a Stellato ma calcio incredibilmente addosso al portiere azzurro. Nel recupero il Cassino ha una chance con Mele ma il centrocampista cassinate manca il bersaglio. Finisce in parità, il Cassino resta quinto, il Budoni retrocede. Nell’ultimo turno la squadra di Carcione giocherà in Sardegna, sul campo del Cos Sarrabus Ogliastra.

CASSINO: Stellato, Raucci (81′ Tullio), Lazazzera, Mele (93′ Rossi), Coccorocchio, Cavaiola (59′ Evangelista), Maciariello (70′ Mazzaroppi), Lucchese (60′ Mileto), D’Angelo, Cavaliere, Abreu. A disposizione: Imbastaro, Carnevale, Della Vecchia, Bianchi. Allenatore:Carcione.

BUDONI: Marano, Mauriello, Marinacci, Basualdo, Farris, Casale, Stefanoni (75′ Lardieri), Ortenzi, Leveh (85′ Imoh) Spano, Barboza. A disposizione: Thiam, Colazzilli, Contu, Idoyaga, Piu, Lancioni, Tupponi. Allenatore: Cerbone. Arbitro: Schifone di Taranto.

Reti: 10′ D’Angelo, 56′ Spano (rig).